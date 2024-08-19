Daftar Jadi Bacaketum Partai, Bahlil Disambut Pejabat Golkar

JAKARTA - Pendaftaran calon ketua umum Partai Golkar resmi dibuka, salah satu yang mendaftar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia.

Berdasarkan pantauan MNC Portal di lapangan, Bahlil tiba di Kantor DPP Partai Golkar pada pukul 19.58 WIB, dan langsung disambut Ketua Plt Partai Golkar, Agus Gumiwang Kartasasmita, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Lodewijk Freidrich Paulus, beserta sejumlah fungsionaris Partai Berlogo Pohon Beringin itu.

Terlihat, Bahlil sengaja berjalan dari depan gerbang kantor DPP Partai Golkar, dengan iring-iringan para pendukungnya. Mereka terdengar menggaungkan nama Bahlil sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

“Ampi Jaya. Ampi Bahlil. Bahlil Golkar Satu,” teriak para pendukungnya, Senin (19/8/2024).

Kondisi ini berbeda dengan, politikus senior Partai Golkar Ridwan Hisjam yang turut mendaftarkan diri sebagai bakal calon Ketua Umum Golkar periode 2024-2029.

Ridwan yang tiba pada 16.00 WIB hanya datang bersama pendukungnya, dan langsung menyerahkan berkas persyaratan Caketum di DPP Golkar.