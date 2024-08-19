Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Daftar Bacaketum Partai Golkar, Bahlil Bawakan Buah dan Minuman untuk Panitia

Riana Rizkia , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |20:48 WIB
Daftar Bacaketum Partai Golkar, Bahlil Bawakan Buah dan Minuman untuk Panitia
Bahlil di kantor DPP Partai Golkar (foto: dok MPI/Riana)
A
A
A

JAKARTA - Kedatangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon ketua umum (Bacaketum) Partai Golkar sangat meriah.

Mulai dari kedatangannya dengan arak-arakan para pendukung, hingga yel-yel yang terus digaungkan saat dia berjalan dari depan gerbang Kantor DPP Partai Golkar.

Tidak hanya itu, setibanya di ruang penyerahan berkas pencalonan, Bahlil langsung dipuji oleh Ketua Panitia Pengarah Rapimnas dan Munas Partai Golkar, Adis Kadier Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) dan musyawarah nasional (Munas).

 

Halaman:
1 2
      
