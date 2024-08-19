Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Terpilih Aklamasi di Munas, OSO Kembali Jadi Ketum Hanura

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |21:00 WIB
Terpilih Aklamasi di Munas, OSO Kembali Jadi Ketum Hanura
Ketum Hanura Oesman Sapta Odang (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Partai Hanura menggelar Musyawarah Nasional (Munas) IV di The Stones Hotel, Legian Bali, Senin (19/8/2024). Dalam forum itu, Oesman Sapta Odang (OSO) terpilih kembali sebagai Ketua Umum Partai Hanura 2024-2029 secara aklamasi.

"Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, Munas IV Partai Hanura memutuskan, menetapkan, Bapak Doktor Oesman Sapta terpilih aklamasi menjadi Ketua Umum DPP Partai Hanura periode 2024-2029," kata Benny dalam keterangan tertulis, Senin (19/8/2024).

Keputusan itu disahkan dengan Nomor 04/KEP.Munas IV-Hanura/VIII/2024 tentang ketua umum terpilih DPP Partai Hanura periode 2024-2029. Lantas, OSO diminta menyampaikan orasi politik, sekaligus menutup Munas IV. OSO pun memuji para peserta yang telah menjalankan demokrasi Pancasila. 

"Saya pikir ini demokrasi yang luar biasa, bukan karena saya terpilih, tetapi karena saudara musyawarah seperti nilai demokrasi itu," kata OSO.

OSO pun berterima kasih kepada kader atas kepercayaan yang telah diberikan kepadanya memimpin Hanura selama lima tahun terakhir ini, dan lima tahun ke depan. "Karena saudara memaksa saya untuk mengambil kembali, maka saudara harus patuh pada keputusan-keputusan partai. Ini semua demi kebaikan daerah saudara, bukan untuk saya," ucap OSO.

Dalam kesempatan itu, OSO juga berpesan kepada kader agar tidak asal bicara merespons berbagai hal ketika mewakili nama Partai Hanura. "Kalau bicara mewakili Hanura, jangan asal bicara. Pikirkan yang baik, elegan, konstitusional, pikirkan AD/ART," tuturnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/19/337/3051045/hanura-wMT0_large.jpg
Buka Munas IV Hanura, OSO Minta Jadikan Ajang Introspeksi Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2014/03/25/519/960344/mQb3YRBGLc.jpg
Ayu Ting Ting Goyang Kampanye Hanura di Surabaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2014/03/14/521/955103/1RzJpPx3iV.jpg
HT Paparkan Indonesia Maju di Hadapan Pendeta di Tulungagung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2014/03/11/521/953432/VMHMeRfiG4.jpg
HT Punya Trik Khusus untuk Atasi Kemiskinan di Madura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2014/03/05/521/950249/gK4ywcOLC2.jpg
Di Blitar, HT Gowes Ontel hingga Tanam Cabai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2014/03/04/521/949891/SnyD39CzR0.jpg
Kunjungi Ponpes Tebuireng, HT Kenang Persahabatannya dengan Gus Dur
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement