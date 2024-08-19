Terpilih Aklamasi di Munas, OSO Kembali Jadi Ketum Hanura

JAKARTA - Partai Hanura menggelar Musyawarah Nasional (Munas) IV di The Stones Hotel, Legian Bali, Senin (19/8/2024). Dalam forum itu, Oesman Sapta Odang (OSO) terpilih kembali sebagai Ketua Umum Partai Hanura 2024-2029 secara aklamasi.

"Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, Munas IV Partai Hanura memutuskan, menetapkan, Bapak Doktor Oesman Sapta terpilih aklamasi menjadi Ketua Umum DPP Partai Hanura periode 2024-2029," kata Benny dalam keterangan tertulis, Senin (19/8/2024).

Keputusan itu disahkan dengan Nomor 04/KEP.Munas IV-Hanura/VIII/2024 tentang ketua umum terpilih DPP Partai Hanura periode 2024-2029. Lantas, OSO diminta menyampaikan orasi politik, sekaligus menutup Munas IV. OSO pun memuji para peserta yang telah menjalankan demokrasi Pancasila.

"Saya pikir ini demokrasi yang luar biasa, bukan karena saya terpilih, tetapi karena saudara musyawarah seperti nilai demokrasi itu," kata OSO.

OSO pun berterima kasih kepada kader atas kepercayaan yang telah diberikan kepadanya memimpin Hanura selama lima tahun terakhir ini, dan lima tahun ke depan. "Karena saudara memaksa saya untuk mengambil kembali, maka saudara harus patuh pada keputusan-keputusan partai. Ini semua demi kebaikan daerah saudara, bukan untuk saya," ucap OSO.

Dalam kesempatan itu, OSO juga berpesan kepada kader agar tidak asal bicara merespons berbagai hal ketika mewakili nama Partai Hanura. "Kalau bicara mewakili Hanura, jangan asal bicara. Pikirkan yang baik, elegan, konstitusional, pikirkan AD/ART," tuturnya.