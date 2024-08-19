Serahkan Dokumen Pencalonan Bacaketum Golkar, Bahlil: Saya Bawa Dukungan 469 Suara

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyerahkan berkas pencalonan bakal calon ketua umum (Bacaketum) Partai Golkar, berisi dukungan sebanyak 469 suara.

Angka tersebut, kata Bahlil, telah melampaui persyaratan menjadi calon ketua umum partai yakni mengumpulkan setidaknya 30 persen suara pada musyawarah nasional (Munas) nanti, atau sebanyak 160 dukungan.

"Saya membawa dukungan 469 suara pemilih suara dari total 558, artinya sudah melebihi dari hampir 80 persen," kata Bahlil di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Senin (19/8/2024).