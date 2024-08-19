Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Daftar Calon Ketua Umum Golkar, Bahlil: Mazhab Saya Kompetisi, Tidak Pernah Jabatan Diberi

Riana Rizkia , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |21:25 WIB
Daftar Calon Ketua Umum Golkar, Bahlil: Mazhab Saya Kompetisi, Tidak Pernah Jabatan Diberi
Bahlil Lahadalia daftar Calon ketua umum Partai Golkar. (Foto: Okezone/Riana Rizkia)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa dirinya akan berkompetisi dalam proses perebutan kursi Ketua Umum Partai Golkar. Bahlil menegaskan dirinya memang senang berkompetisi, terlebih dia bukan orang yang senang diberi jabatan.

"Kebetulan mazhab saya mazhab kompetisi. Tidak pernah jabatan pemberian dan seluruh jabatan kita kompetisi," kata Bahlil setelah menyerahkan dokumen pencalonan dirinya di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Senin (19/8/2024).

Bahlil menilai, persaingan merupakan hal yang wajar dalam memperebutkan jabatan. Dia pun menilai bahwa Partai Golkar merupakan salah satu wadah untuk berkompetisi secara sehat. 

"Yang mengikuti kompetisi selain saya, itu saya pikir dalam demokrasi di Golkar, itu biasa-biasa saja. Tidak usah untuk diperdebatkan (soal siapa kandidatnya)," kata Bahlil.

Bahlil dalam pencalonannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar akan bersaing dengan Ridwan Hisjam. Bahlil percaya diri karena telah mengantongi dukungan sebanyak 469 suara.

Angka tersebut, kata Bahlil, telah melampaui persyaratan menjadi calon ketua umum partai yakni mengumpulkan setidaknya 30 persen suara pada Musyawarah nasional (Munas) nanti atau sebanyak 160 dukungan.

"Saya membawa dukungan 469 suara pemilih suara dari total 558, artinya sudah melebihi dari hampir 80 persen," katanya.

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
