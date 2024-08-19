Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

PPP Beri Surat Rekomendasi 10 Calon Kepala Daerah di Pilkada Serentak 2024

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |23:50 WIB
PPP Beri Surat Rekomendasi 10 Calon Kepala Daerah di Pilkada Serentak 2024
Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono/ist
A
A
A

JAKARTA - Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono menyerahkan surat rekomendasi dan B1KWK kepada 10 bakal calon kepala daerah (Cakada), di Kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2024).

Mardiono mengatakan, 10 cakada tersebut akan bertarung di Pilkada Kabupaten/Kota di sejumlah provinsi.   

Dia memberikan surat rekomendasi dan B1KWK kepada Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Toli-Toli, dan lain sebagainya.

“Hari ini saya menyampaikan rekomendasi dan B1KWK untuk calon bupati-calon wakil bupati dan calon wali kota-calon wakil wali kota provinsi Banten, Sulawesi Tengah, dan Papua. Kita memberikan ini tidak serentak, tapi bertermin,” ujar Muhamad Mardiono.

Mardiono menambahkan, sebelum surat rekomendasi dan B1KWK kali ini diberikan telah dilakukan proses seleksi mulai dari tingkat DPC hingga wilayah. Sehingga, para calon yang diusung merupakan tokoh pilihan yang terbaik.

“Dan tentu kita melihat dari sisi kapasitas dan kredibilitas calon yang diusung. Insya Allah pasangan calon yang kita usung dan dukung optimis dapat menang di Pilkada Serentak 2024,” ungkapnya.

Dia juga meminta para kader di daerah melakukan kerja politik untuk memenangkan para calon yang diusung. Sekaligus menjadikan Pilkada kali ini sebagai investasi politik untuk terus bersinergi dengan mitra partai politik lainnya.

 

Halaman:
1 2
      
