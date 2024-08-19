Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tragis, Wanita Tewas Tergeletak di Pinggir Jalan Gunung Putri Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |01:01 WIB
Tragis, Wanita Tewas Tergeletak di Pinggir Jalan Gunung Putri Bogor
Ilustrasi mayat (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

BOGOR - Perempuan berinisial AN, ditemukan meninggal dunia di pinggir Jalan Baru Desa Cikeas, Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Jasadnya diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan.

Kapolsek Gunung Putri AKP Aulia Robby Kartika Putra mengatakan jasad AN ditemukan pada Sabtu 17 Agustus 2024 sore. Awalnya, warga melaporkan adanya perempuan tergeletak di pinggir jalan.

"Polsek Gunung Putri beserta bidan desa sampai di TKP dan melakukan pengecekan," kata Aulia dalam keterangannya, Minggu (18/8/2024).

Setelah diperiksa, ternyata perempuan tersebut sudah dalam kondisi meninggal dunia. Dari hasil pemeriksaan, diketahui almarhumah tersebut berinisial AN ibu asal wilayah Gunung Putri.

"Dugaan sementara korban mengalami sakit terjatuh langsung meninggal dunia di lokasi TKP," jelasnya.

Selanjutnya, jasad AN dievakuasi ke RS Polri Kramatjati, Jakarta. Keluarga pun sudah mendatangi rumah sakit dan akan langsung memakamkan jasad AN.

"Jasad korban sudah dalam perawatan pihak keluarga untuk dimakamkan," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
