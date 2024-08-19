Cuaca Jakarta Hari ini, Cerah Berawan dari Pagi sampai Malam Nanti

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan prakiraan cuaca untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, Senin (19/8/2024). Jakarta diprediksi berawan sepanjang hari.

Cuaca enam kota administratif di Jakarta diprediksi berawan sepanjang hari. Tidak ada prediksi sejumlah wilayah akan diguyur hujan.

Umumnya wilayah akan dimulai cerah berawan pada pagi hari. Kemudian cuaca akan berawan tebal pada siang hari dan akan kembali cerah berawan pada dini hari.

Rinciannya yakni:

Kepulauan Seribu

pagi cerah berawan, siang berawan tebal, malam berawan tebal, dini hari cerah berawah. Suhu 26-28 celcius, kelembaban 70-80 persen