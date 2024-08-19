Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

TNI-Polri Tangkap Anggota OPM Anak Buah Egianus Kogoya

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |08:47 WIB
TNI-Polri Tangkap Anggota OPM Anak Buah Egianus Kogoya
Rife Kereba (Satgas Damai Cartenz)
A
A
A

JAKARTA - Aparat TNI-Polri yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Operasi Damai Carstenz menangkap anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM), Rife Kereba alias Erik, alias Trisna Telenggen (26). Anak buah dari Egianus Kogoya itu diduga terlibat dalam berbagai aksi kriminal di Kabupaten Yahukimo dan Nduga, Papua Pegunungan.

“Tim Gabungan TNI-Polri dari Satgas Operasi Damai Cartenz-2024 berhasil menangkap dan mengamankan DPO Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Nduga, Rife Kerebea alias Erik, alias Trisna Telenggen,” kata Kepala Operasi Damai Cartenz-2024, Brigjen Pol Faizal Ramadhani dalam keterangannya, Senin (19/8/2024).

Faizal mengatakan, penangkapan itu dilakukan di Kabupaten Nduga pada Sabtu 17 Agustus 2024 sekitar pukul 04.30 WIT. Faizal menuturkan, Rife Kereba merupakan anggota KKB pimpinan Egianus Kogoya.

“Rife Kerebea adalah anggota KKB Nduga yang dipimpin oleh Egianus Kogoya dan terlibat dalam berbagai aksi kriminal di Kabupaten Yahukimo dan Nduga,” ujarnya.

Sementara itu, Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz-2024, Kombes Bayu Suseno Rife ditangkap berdasarkan laporan polisi di Polres Yahukimo pada Oktober 2023. 

Dalam laporannya, Rife terlibat dalam pembunuhan masyarakat pendulang emas di Kali El, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo.

"DPO KKB Nduga Rife Kerebea Alias Erick Alias Trisna Telenggen kami tangkap berdasarkan laporan polisi yang telah terbit dan juga daftar pencarian orang (DPO),” jelas dia.

(Salman Mardira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/337/3185273//kkb-bip6_large.jpg
Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap, Nih Tampangnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/340/3184942//kkb-Ah13_large.jpg
Pekerja Bangunan Gereja Tewas Dibantai KKB, Luka Bacok di Leher
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/340/3183557//kkb-TrDv_large.jpg
Sikat KKB Papua, Kapolri: Brimob Jago Perang dalam Hutan! 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/340/3182184//kkb-zaGl_large.jpg
Komandan KKB Tewas Ditembak Usai Bacok Sejumlah Warga Secara Brutal, Begini Kronologinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/340/3181907//kkb-pnj4_large.jpg
Komandan KKB Jayainus Pogau Penembak 2 Brimob Ditangkap, Pelaku Dikenal Kejam dan Bengis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/340/3180421//kkb-vJzR_large.jpg
Brutal! KKB Serang Kompleks Pertokoan di Yahukimo, Tembaki Sejumlah Karyawan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement