TNI-Polri Tangkap Anggota OPM Anak Buah Egianus Kogoya

JAKARTA - Aparat TNI-Polri yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Operasi Damai Carstenz menangkap anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM), Rife Kereba alias Erik, alias Trisna Telenggen (26). Anak buah dari Egianus Kogoya itu diduga terlibat dalam berbagai aksi kriminal di Kabupaten Yahukimo dan Nduga, Papua Pegunungan.

“Tim Gabungan TNI-Polri dari Satgas Operasi Damai Cartenz-2024 berhasil menangkap dan mengamankan DPO Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Nduga, Rife Kerebea alias Erik, alias Trisna Telenggen,” kata Kepala Operasi Damai Cartenz-2024, Brigjen Pol Faizal Ramadhani dalam keterangannya, Senin (19/8/2024).

Faizal mengatakan, penangkapan itu dilakukan di Kabupaten Nduga pada Sabtu 17 Agustus 2024 sekitar pukul 04.30 WIT. Faizal menuturkan, Rife Kereba merupakan anggota KKB pimpinan Egianus Kogoya.

“Rife Kerebea adalah anggota KKB Nduga yang dipimpin oleh Egianus Kogoya dan terlibat dalam berbagai aksi kriminal di Kabupaten Yahukimo dan Nduga,” ujarnya.

Sementara itu, Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz-2024, Kombes Bayu Suseno Rife ditangkap berdasarkan laporan polisi di Polres Yahukimo pada Oktober 2023.

Dalam laporannya, Rife terlibat dalam pembunuhan masyarakat pendulang emas di Kali El, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo.

"DPO KKB Nduga Rife Kerebea Alias Erick Alias Trisna Telenggen kami tangkap berdasarkan laporan polisi yang telah terbit dan juga daftar pencarian orang (DPO),” jelas dia.

(Salman Mardira)