HOME NEWS MEGAPOLITAN

Heboh! Mayat Bayi Laki-Laki Ditemukan di Koper Plastik pada Tumpukan Sampah

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |13:14 WIB
Heboh! Mayat Bayi Laki-Laki Ditemukan di Koper Plastik pada Tumpukan Sampah
Mayat bayi ditemukan di koper plastik pada tumpukan sampah (Foto : Istimewa)
A
A
A

BOGOR - Warga Desa Cigombong, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor digegerkan dengan temuan mayat bayi laki-laki. Saat ini, polisi tengah melakukan penyelidikan mencari orangtua bayi.

Kapolsek Cijeruk AKP Didin Komarudin mengatakan peristiwa itu terjadi pada Minggu 18 Agustus 2024. Awalnya, terdapat seorang pemulung yang sedang mengais sampah di bak penampungan.

"Pemulung melihat ada koper warna biru kotak-kotak," kata Didin dalam keterangannya, Senin (19/8/2024).

Ketika dibuka, di dalam koper terdapat plastik yang ternyata berisi mayat bayi laki-laki. Selanjutnya, temuan itu dilaporkan kepada Polsek Cijeruk.

"Didapati masih ada tali pusar," jelasnya.

Polisi yang datang ke lokasi melakukan olah TKP dan membawa jasad bayi ke RS Polri Kramatjati, Jakarta. Saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mencari orangtua bayi.

"Kami masih penyelidikan lanjut terkait siapa orangtua yang telah membuang darah dagingnya sendiri dengan kejam di tumpukan sampah," pungkasnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
