HOME NEWS MEGAPOLITAN

Menegangkan! Adegan Simulasi Penanganan Kerusuhan Massa Pilkada 2024 di Stadion Pakansari Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |13:41 WIB
Menegangkan! Adegan Simulasi Penanganan Kerusuhan Massa Pilkada 2024 di Stadion Pakansari Bogor
Sispamkota di Stadion Pakansari Bogor (Okezone.com/Putra RA)
A
A
A

BOGOR - Polisi menggelar simulasi penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa jelang Pilkada Bogor 2024 di kawasan Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (19/8/2024). Polisi mengerahkan ribuan personel, mobil water canon, hingga senjata pelontar gas air mata.

Kegiatan diwarnai simulasi kericuhan dari unjuk rasa massa ricuh di kawasan Stadion Pakansari Cibinong. Polisi pun melepaskan tembakan gas air mata hingga water canon untuk membubarkan massa.

Aksi unjuk rasa itu disimulasikan terkait Pemilihan Bupati (Pilbup) Bogor 2024. Awalnya demo berjalan damai. Namun, suasana mulai memanas ketika massa membakar ban bekas.

Hingga akhirnya, kericuhan antara aparat dan massa tidak dapat terhindarkan. Massa semakin anarkis dengan melempari aparat dengan berbagai benda.

Aparat pun akhirnya melepaskan tembakan air dari water canon yang sudah disiapkan. Namun, massa tetap tidak membubarkan diri sehingga aparat menembakan gas air mata ke arah kermununan.

Dengan perlahan, kerumunan massa mulai membubarkan diri. Terdapat beberapa massa yang diamankan aparat karena diduga sebagai provokator.

Simulasi Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota) digelar Polres Bogor bersama aparat gabungan tersebut untuk persiapan pengamanan Pilbup 2024.

"Saya diundang oleh Pak Kapolres Bogor untuk menyaksikan jalannya sistem pengamanan kota yang kita lakukan bersama-sama. Saya lihat Pak Kapolres Bogor mengambil contoh-contoh permasalahan yang ril di lapangan, ini sangat bagus karena kebanyakan belajar dari pengalaman masalah yang terjadi adalah seperti yang dipraktikkan tadi," kata Kabiro Operasional Polda Jawa Barat Kombes Budi di sela Sispamkota Bogor.

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
