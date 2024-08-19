Foto Ridwan Kamil-Suswono Mejeng di Layar Ruang Deklarasi Pilkada Jakarta 2024

JAKARTA - Foto Ridwan Kamil dan Suswono sebagai pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) mejeng di layar golden ballroom, Hotel Sultan, Jakarta Pusat. Diketahui, ruangan tersebut nantinya akan menjadi tempat deklarasi pasangan calon yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus.

Berdasarkan pantauan di lokasi, sejumlah panitia tengah melakukan sejumlah persiapan jelang deklarasi paslon. Mulai dari cek pengeras suara hingga melakukan sejumlah gladi bersih lainnya.

Dalam persiapan tersebut, terlihat foto Ridwan Kamil dan Suswono sebagai pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur DKJ 2024. Gambar tersebut ditampilkan dalam layar yang berada di panggung acara.

Tak hanya itu, terlihat juga logo sejumlah partai politik yang mengusung dan mendukung pasangan ini. Tercatat, ada 12 partai politik yang memberikan dukungannya.

Adapun, 12 partai politik itu diantaranya; Partai Gerindra, Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Garuda, Partai Gelora, Partai Perindo dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Sementara, saat ini sejumlah elite partai politik terus berdatangan ke lokasi acara. Terlihat, Sekjen Golkar Lodewijk F Paulus, Sekjen Demokrat Teuku Riefky Harsya hingga Sekjen Gerindra Ahmad Muzani telah tiba di lokasi.

