Jelang Deklarasi Pilgub Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono Sosok yang Saling Melengkapi

JAKARTA - Kelompok Relawan Kita (RK), yang sudah bergerak mendukung Ridwan Kamil dalam Pemilihan Gubernur Jakarta sejak Juni 2024, menyatakan mendukung jika Ridwan Kamil dipasangkan dengan mantan Menteri Pertanian, Suswono yang diajukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

“Kedua tokoh ini memiliki kapabilitas dan karakter yang saling melengkapi. Kombinasi ini dibutuhkan untuk menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat Jakarta yang kompleks,” ujar Ketua Umum RK, Henry Baskoro dalam keterangannya, Senin (19/8/2024).

Kata Hendry, RK melakukan konsolidasi pertama pada 22 Juni 2024, bertepatan dengan HUT Jakarta Ke-497 di Jakarta. Ketika menghadiri acara tersebut, Ridwan Kamil mengatakan, bahwa Jakarta butuh perubahan dan perubahan itu hanya bisa dibawa oleh pemimpin yang memiliki imajinasi. Apalagi, tambah Ridwan Kamil, saat ini Jakarta berada pada momen sejarah yang krusial, karena memasuki masa transisi tidak lagi menjadi ibu kota dengan adanya IKN di Kalimantan. Jakarta harus menemukan relevansi baru bagi Indonesia dan dunia.

Setelah acara tersebut, RK melakukan sejumlah dialog komunitas di lima kota administratif Jakarta. Acara dialog melibatkan komunitas disabilitas, buruh, pegiat seni Betawi, guru-guru pendidikan anak usia dini (PAUD), pecinta olahraga, hingga para pemimpin majelis taklim dan ustaz-ustazah yang membina pengajian di kampung-kampung di Jakarta.