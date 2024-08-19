Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Terkuak! Ini Sosok Pengendara Lamborghini Penabrak Pejalan Kaki hingga Tewas, Langsung Ditahan Polisi

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |14:51 WIB
Terkuak! Ini Sosok Pengendara Lamborghini Penabrak Pejalan Kaki hingga Tewas, Langsung Ditahan Polisi
Pengendara Lamborghini Penabrak Pejalan Kaki hingga Tewas/ist
A
A
A

JAKARTA - Sebuah mobil mewah sport Lamborghini menabrak pejalan kaki hingga tewas di Penjaringan, Jakarta Utara (Jakut). Pengemudi Lamborghini berinisial RK langsung ditahan oleh pihak kepolisian.

Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Utara Kompol Edy Purwanto mengatakan, kecelakaan itu terjadi di Jalan Pluit Selatan Raya arah timur, Penjaringan Jakut, tepatnya di seberang Perwata Tower, pada dini hari tadi pukul 00.30 WIB. Pelaku seorang pria berinisial RK

"Sedan Sport Lamborghini Huracan B-4-JAJ pengemudi Saudara RK melaju dari arah barat ke arah timur, tepatnya di seberang Perwata Tower menabrak pejalan kaki Mr X yang berjalan," kata Edy, Senin (19/8/2024).

Korban tanpa identitas tersebut mengalami luka di kaki dan kepala. Korban tewas di tempat kejadian perkara (TKP) dan dievakuasi ke RS Cipto Mangunkusumo (RSCM). Korban diduga seorang pemulung.

Sementara itu mobil mewah yang terlibat kecelakaan juga mengalami kerusakan di bagian bodi atas dan kaca depan retak.

"Akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut pejalan kaki Mr. X meninggal dunia di TKP serta kendaraan mengalami kerusakan," katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/03/10/15/1870731/pelajaran-dari-kecelakaan-konvoi-lamborghini-di-cipali-hotman-paris-asuransi-suatu-keharusan-1lDA1Ut81K.jpg
Pelajaran dari Kecelakaan Konvoi Lamborghini di Cipali, Hotman Paris: Asuransi Suatu Keharusan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/03/31/519/1349851/pengemudi-lamborghini-maut-hanya-divonis-5-bulan-penjara-fK1tvaEp07.png
Pengemudi Lamborghini Maut Hanya Divonis 5 Bulan Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/03/23/519/1344262/hakim-ketua-sakit-vonis-pengemudi-lamborghini-maut-batal-jkEgScHZAE.gif
Hakim Ketua Sakit, Pengemudi Lamborghini Maut Batal Divonis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/03/14/519/1335837/jaksa-tuntut-pengemudi-lamborghini-maut-hanya-5-bulan-penjara-OPI98AtGZy.jpg
Pengemudi Lamborghini Maut Hanya Dituntut 5 Bulan Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/01/05/519/1281053/kasus-lamborghini-maut-di-surabaya-segera-disidangkan-9IcIfUyKKW.jpg
Kasus Lamborghini Maut di Surabaya Segera Disidangkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/12/31/519/1278457/kasus-lamborghini-maut-di-surabaya-segera-disidangkan-k8wS8AVjuH.jpg
Kasus Lamborghini Maut di Surabaya Segera Disidangkan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement