Terkuak! Ini Sosok Pengendara Lamborghini Penabrak Pejalan Kaki hingga Tewas, Langsung Ditahan Polisi

JAKARTA - Sebuah mobil mewah sport Lamborghini menabrak pejalan kaki hingga tewas di Penjaringan, Jakarta Utara (Jakut). Pengemudi Lamborghini berinisial RK langsung ditahan oleh pihak kepolisian.

Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Utara Kompol Edy Purwanto mengatakan, kecelakaan itu terjadi di Jalan Pluit Selatan Raya arah timur, Penjaringan Jakut, tepatnya di seberang Perwata Tower, pada dini hari tadi pukul 00.30 WIB. Pelaku seorang pria berinisial RK

"Sedan Sport Lamborghini Huracan B-4-JAJ pengemudi Saudara RK melaju dari arah barat ke arah timur, tepatnya di seberang Perwata Tower menabrak pejalan kaki Mr X yang berjalan," kata Edy, Senin (19/8/2024).

Korban tanpa identitas tersebut mengalami luka di kaki dan kepala. Korban tewas di tempat kejadian perkara (TKP) dan dievakuasi ke RS Cipto Mangunkusumo (RSCM). Korban diduga seorang pemulung.

Sementara itu mobil mewah yang terlibat kecelakaan juga mengalami kerusakan di bagian bodi atas dan kaca depan retak.

"Akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut pejalan kaki Mr. X meninggal dunia di TKP serta kendaraan mengalami kerusakan," katanya.