INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Makan Siang Bareng Petinggi Partai, Ridwan Kamil Komitmen Bangun Jakarta Bersama di Masa Depan 

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |15:03 WIB
Makan Siang Bareng Petinggi Partai, Ridwan Kamil Komitmen Bangun Jakarta Bersama di Masa Depan 
Bacagub Jakarta Ridwan Kamil (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bakal calon gubernur (Bacagub) Jakarta Ridwan Kamil menggelar makan siang dengan petinggi partai politik pendukungnya tingkat provinsi Jakarta di Hotel Aryaduta, Jakarta, Senin (19/08/2024). Pimpinan partai tersebut tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

Dari KIM tampak hadir Ketua DPD Partai Golkar Jakarta Ahmed Zaki Iskandar, Ketua DPD Partai Gerindra Jakarta Ahmad Riza Patria, Ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Jakarta Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio), Ketua DPD Demokrat Jakarta Mujiono, dan Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jakarta Elva Fahri Qolbina. Dari PKS hadir anggota DPRD Jakarta Karyatin Subiyantoro.

Sementara, partai-partai yang baru bergabung mendukung Ridwan Kamil diwakili oleh Wakil Ketua DPW Partai Nasdem Jakarta R. Gusti Arief Yulifard dan Ketua DPW Partai Kebangkitan Nasional (PKB) Jakarta Hasbiallah Ilyas.    

Dalam pertemuan tersebut, hadir juga Ketua Tim Sukses Ridwan Kamil Rany Mauliani, Sekretaris Tim Sukses Selamat Nurdin, dan Ketua Umum Relawan Kita (RK) Henry Baskoro. 

Ridwan Kamil menceritakan pesan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto agar dirinya mengimajinasi ulang (reimagining) Jakarta pascaberdirinya Ibu Kota Nusantara (IKN). 

“IKN baru akan benar-benar ‘hangat’ dan ‘bunyi’ dalam 15-20 tahun ke depan. Kita harus persiapkan masa transisi yang baik, termasuk transisi untuk Jakarta. Karena itu juga, kita butuh gubernur Jakarta yang sefrekuensi dengan Presiden,” kata Ridwan dalam acara tersebut. 

Kang Emil menerangkan, bentuk dari komitmen tersebut, slogan kampanye pasangan Ridwan Kamil-Suswono adalah “Jakarta Maju”, yang meresonansi slogan pemerintahan Prabowo-Gibran “Indonesia Maju”. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
