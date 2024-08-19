Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ridwan Kamil Pastikan Akan Lanjutkan Prestasi Ahok hingga Anies saat Pimpin Jakarta

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |19:36 WIB
Ridwan Kamil Pastikan Akan Lanjutkan Prestasi Ahok hingga Anies saat Pimpin Jakarta
Cagub Jakarta Ridwan Kamil (foto: MPI/Arif Julianto)
A
A
A

JAKARTA - Bakal Calon Gubernur (Bacagub) Jakarta 2024, Ridwan Kamil memastikan akan tetap melanjutkan prestasi-prestasi yang telah ditorehkan pemimpin Jakarta sebelumnya. Hal ini diungkapkan pria yang akrab disapa Kang Emil usai menerima piagam dukungan dari 12 partai politik.

Dengan akal sehatnya, Kang Emil meyakini  semua gubernur-gubernur terdahulu sudah melakukan kerja-kerja yang baik bagi kepentingan warga Jakarta.

"Kami berkomitmen melanjutkan prestasi hal baik yang sudah dilakukan oleh Pak Heru sebagai Pj, oleh Pak Anies sebagai gubernur terdahulu, oleh Pak Djarot, Pak Ahok, Pak Jokowi semua punya jejak prestasi kebaikan," kata Kang Emil dalam sambutannya di Golden ballroom, Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2024).

 

Halaman:
1 2
      
