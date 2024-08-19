Pesan Fahri Hamzah kepada Ridwan Kamil: Jangan Punya Agenda Sendiri

JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Gelora, Fahri Hamzah berharap kepada Ridwan Kamil jika telah terpilih menjadi Gubernur Jakarta tidak memiliki agenda sendiri nantinya. Ia tak ingin, sama seperti Gubernur sebelumnya.

Hal itu disampaikan Fahri dalam pidato sambutannya dalam acara deklarasi pasangan calon bacagub dan bacawagub Jakarta Ridwan Kamil-Suswono di Golden Ballroom Hotel Sultan, Jakarta, Senin (19/8/2024).

"Kepada Pak Ridwan Kamil, saya ingin mengatakan jujur di forum ini, karena bisa jadi ada godaan kuat untuk mengambil celah," kata Fahri.

Ia mengatakan, jika koalisi Indonesia Maju (KIM) menginginkan Prabowo Subianto dapat memimpin sebagai presiden selama dua periode. Dengan begitu, ia mengingatkan agar Kang Emil tak punya agenda sendiri selama menjadi gubernur.

"Kami di koalisi terus terang di koalisi terus terang ingin Pak Prabowo memimpin kota selama dua periode. Jadi jangan tergoda," ujarnya.