Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Rawon Viral di Medsos Usai Deklarasi Ridwan Kamil-Suswono di Pilgub Jakarta

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |19:59 WIB
Rawon Viral di Medsos Usai Deklarasi Ridwan Kamil-Suswono di Pilgub Jakarta
Deklarasi Ridwan Kamil dan Suswono (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Rawon Jakarta viral di media sosial (medsos) X setelah deklarasi Bakal Calon Gubernur (Bacagub)-Bakal Calon Wakil Gubernur (Bacawagub) Jakarta Ridwan Kamil dan Suswono. Pasangan calon (paslon) ini diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di Pilgub Jakarta.

Rawon Jakarta sempat jadi trending topik nomor satu di X dengan 2.387 postingan. Rawon merupakan akronim dari Ridwan Kamil dan Suswono (Rawon).

Rawon Jakarta viral di medsos X sebagai sambutan positif dari warganet setelah Ridwan Kamil dan Suswono resmi dideklarasikan oleh KIM Plus.

"Gak masalah deh status ibu kota jakarta dicabut, yang penting bentar lagi punya RAWON JAKARTA yang bakal tetep menjaga kemegahan dan kewibawaan kota ini!," tulis @xmaae_.

"Udah tau belom gaes sama RAWON JAKARTA... 
eits.. itu bukan makanan ya tapi singkatan pak ridwan kamil dan pak suswono calon gubenur dan wakil gubenur jakarta , smgt pak maju terus," timpal 
@gembulll29.

"Gaskeun bersama RAWON JAKARTA akan lebih cerah dan semakin bermartabat," kata @a_tharra.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/338/3102295/pilkada_jakarta-Nudi_large.jpg
KPU DKI Pastikan Penetapan Gubernur Terpilih 9 Januari 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/338/3101634/kpdu_jakarta-751J_large.jpg
Pekan Depan, KPU DKI Gelar Penetapan Pemenang Pilgub 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/11/338/3094569/pilkada-sjAy_large.jpg
Raih Suara Terbanyak Pilkada Jakarta, Pramono Ternyata Sandang Sabuk Hitam Dan IV Karate-Do Tako Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/17/338/3086652/pilkada_2024-8RDO_large.jpg
Kupas Program Pramono-Rano, Balai Warga Vol 3 Bahas Transportasi Publik Bareng Revisi Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/02/338/3081450/cagub_jakarta_ridwan_kamil_pamer_mobil_curhat_ke_warga_jakarta-kEFj_large.jpeg
Sapa Warga Cilandak, Ridwan Kamil Pamer Mobil Curhat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/338/3078052/pilkada_serentak-KyYa_large.jpg
Ridwan Kamil Akan Bangun Disneyland di Kepulauan Seribu Lebih Keren dari Singapura
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement