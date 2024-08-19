Rawon Viral di Medsos Usai Deklarasi Ridwan Kamil-Suswono di Pilgub Jakarta

JAKARTA - Rawon Jakarta viral di media sosial (medsos) X setelah deklarasi Bakal Calon Gubernur (Bacagub)-Bakal Calon Wakil Gubernur (Bacawagub) Jakarta Ridwan Kamil dan Suswono. Pasangan calon (paslon) ini diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di Pilgub Jakarta.

Rawon Jakarta sempat jadi trending topik nomor satu di X dengan 2.387 postingan. Rawon merupakan akronim dari Ridwan Kamil dan Suswono (Rawon).

Rawon Jakarta viral di medsos X sebagai sambutan positif dari warganet setelah Ridwan Kamil dan Suswono resmi dideklarasikan oleh KIM Plus.

"Gak masalah deh status ibu kota jakarta dicabut, yang penting bentar lagi punya RAWON JAKARTA yang bakal tetep menjaga kemegahan dan kewibawaan kota ini!," tulis @xmaae_.

"Udah tau belom gaes sama RAWON JAKARTA...

eits.. itu bukan makanan ya tapi singkatan pak ridwan kamil dan pak suswono calon gubenur dan wakil gubenur jakarta , smgt pak maju terus," timpal

@gembulll29.

"Gaskeun bersama RAWON JAKARTA akan lebih cerah dan semakin bermartabat," kata @a_tharra.