Daftar Parpol Pendukung RK dan Suswono di Pilgub Jakarta, Kuasai Mayoritas Kursi Parlemen Kebon Sirih

JAKARTA - Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus resmi mengusung Ridwan Kamil dan Siswono sebagai Bakal Calon Gubernur (Bacagub) dan Bakal Calon Wakil Gubernur (Bacawagub) di Pilgub Jakarta. Acara deklarasi dukungan tersebut berlangsung pada hari ini, Senin (19/8/2024).

Deklarasi dukungan Ridwan Kamil-Siswono turut dihadiri Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka. KIM Plus pun membacakan piagam dukungan untuk Ridwan Kamil dan Siswono.

"Piagam Dukungan, pada hari ini Senin 19 Agustus 2024, kami partai politik yang tergabung Koalisi Jakarta Baru dan Jakarta Maju, menyatakan dukungan dan mengusung Ridwan Kamil sebagai calon gubernur Jakarta dan Suswono sebagai calon wakil gubernur Jakarta," kata Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani, Senin (19/8/2024).

Dalam piagam tersebut, KIM Plus bakal memenangkan Ridwan Kamil dan Suswono di Jakarta. "Dan siap memenangkan pasangan Ridwan Kamil dan Suswono," tuturnya.

Para sekjen parpol pun langsung menandatangani dukungan tersebut.

Acara deklarasi ini dihadiri oleh elite politik dari berbagai partai, seperti Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Al-Habsyi. Selanjutnya adalah Sekjen Nasdem Hermawi Taslim dan Sekjen PKB Hasanuddin Wahid.