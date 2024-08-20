Bahlil Calon Tunggal Ketum Golkar, Kantongi Dukungan 83% Suara DPD

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menjadi calon tunggal ketua umum Partai Golkar, setelah lawannya Ridwan Hisjam dinyatakan tak lolos verifikasi. Ridwan gagal mengumpulkan setidaknya 30 persen suara untuk Musyawarah nasional (Munas) atau sebanyak 160 dukungan.

Ketua Panitia Pengarah Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) dan musyawarah nasional (Munas) XI Partai Golkar, Adis Kadier mengatakan, Ridwan Hisjam tidak memenuhi persyaratan sebagai calon ketua umum Partai Golkar.

Sedangkan Bahlil yang merupakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu mendapatkan dukungan sebanyak 469 suara Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar.

"Pak Bahlil mendapat dukungan 83%, artinya 469 surat dukungan. Malam ini tadi ada tambahan juga dari Yogyakarta. Enggak tahu sudah dimasukkan apa belum," kata Adis di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Senin (19/8/2024) malam.

Adis tak menutup kemungkinan Bahlil akan dipilih secara aklamai. Namun hal itu tergantung pemegang hak suara saat Munas ke XI Partai Golkar.

"Bisa aklamasi bisa juga tidak aklamasi, tergantung para pemenang hak suara," ucapnya.

Sebelumnya Bahlil mengatakan dirinya akan berkompetisi dalam proses perebutan kursi Ketua Umum Partai Golkar. Bahlil menegaskan dirinya memang senang berkompetisi, terlebih dia bukan orang yang senang diberi jabatan.