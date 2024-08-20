Dharma Pongrekun Ngaku Tak Punya Strategi Khusus Hadapi Ridwan Kamil

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta memastikan pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Dharma Pongrekun-Kun Wardana lolos verifikasi syarat calon independen. Dharma Pongrekun mengaku tak mempunyai persiapan khusus menghadapi Ridwan Kamil.

Jika Dharma Pongrekun dan Kun Wargana nanti mendaftarkan diri, ada kans besar keduanya akan berhadapan dengan pasangan Ridwan Kamil-Suswono. Sebab, RK dan Suswono merupakan satu-satunya pasangan yang diusung partai politik dengan mengantongi dukungan 12 partai politik.

"Saya tidak ada persiapan khusus (berhadapan dengan RK-Suswono). Saya melangkah berdasarkan skenario Tuhan," kata Dharma Pongrekun di Kantor KPU DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2024) dini hari.

Dharma kembali menegaskan sampai saat ini tidak ada strategi khusus untuk meraih kemenangan pada kontestasi ini. Menurutnya, rasa khawatir dan takut malah akan muncul jika menggunakan akal di Pilkada.

"Tidak ada (strategi). Tuhan yang mengatur. Jangan menggunakan akal kita yang terbatas. Kalau menggunakan akal kita yang terbatas ketakutan demi ketakutan akan menghantui kita, karena hitungan kita adalah kuantitatif," jelas Dharma.