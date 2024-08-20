Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kesaktian Pangeran Puger Tak Mempan Ditembaki Peluru hingga Tusuk Kapten VOC dengan Kiai Plered

Avirista Midaada , Jurnalis-Selasa, 20 Agustus 2024 |06:03 WIB
Kesaktian Pangeran Puger Tak Mempan Ditembaki Peluru hingga Tusuk Kapten VOC dengan Kiai Plered
Ilustrasi
A
A
A

VOC Belanda konon harus kehilangan dua perwiranya saat berperang melawan pasukan Untung Surapati. Satu orang komandan VOC Kapten Brikman tewas dihantam patrem usai berduel dengan Untung Surapati, sedangkan satu lagi tewas ditusuk pusaka Kerajaan Mataram Kiai Plered.

Untung Surapati berhasil membunuh Brikman saat berduel. Sempat digigit lehernya, Untung Surapati akhirnya memukulkan patrem ke tubuh Brikman hingga tewas. Tewasnya Brikman ini menyusul sebelumnya salah seorang Letnan VOC, yang sempat berduel dengan Ebun Jaladria, dari pasukan Kasunanan Kartasura.

Tewasnya Letnan VOC dan Kapten Brikman tentu memicu amarah dari pasukan VOC Belanda. Kapten Tack komandan pasukan satunya langsung mengambil tindakan serangan seporadis ke pasukan Untung Surapati.

Konon serangan ini sempat membuat Untung Surapati dan pasukannya. Menyadari kekuatan Untung Surapati kewalahan dihajar pasukan Kapten Brikman, Sultan Amangkurat II meminta Pangeran Puger dan pasukannya membantu, sebagaimana dikutip dari buku "Untung Surapati Melawan VOC Sampai Mati".

Di sini lagi-lagi kejadian di luar logika konon terjadi. Ketika Pangeran Puger yang ditembaki timah panas VOC Belanda tak mempan. Hal ini tentu menambah kaget VOC Belanda, pasukan Pangeran Puger pun terus maju menyerang pasukan VOC di bawah komando Kapten Tack.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/337/3163598//kekuasaan_di_madiun-npBW_large.jpg
Pergeseran Kekuasaan di Madiun: Dinamika Politik Pasca Perjanjian Giyanti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/65/3163297//belanda-7NSf_large.jpg
Daftar Negara Bekas Jajahan Belanda Selain Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/337/3162885//perang_kerajaan-XMEL_large.png
Sandiwara Perang Mataram–Pasuruhan: Strategi Licin Amangkurat II dan Untung Surapati Mengelabui VOC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/337/3159060//catatan_sejarah-kLO7_large.jpg
Benteng Plered Warisan Kerajaan Mataram Diserbu Belanda demi Buru Pangeran Diponegoro 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/337/3145696//sejarah_penamaan_mangkunegaran_wisata_budaya_di_solo_saudara_raja_dibuang_ke_sri_lanka-HCMz_large.png
Sejarah Penamaan Mangkunegaran Wisata Budaya di Solo, Saudara Raja Dibuang ke Sri Lanka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/337/3143125//voc-mGJq_large.jpg
Peristiwa 30 Mei: Runtuhnya Jayakarta di Tangan VOC
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement