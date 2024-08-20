Kesaktian Pangeran Puger Tak Mempan Ditembaki Peluru hingga Tusuk Kapten VOC dengan Kiai Plered

VOC Belanda konon harus kehilangan dua perwiranya saat berperang melawan pasukan Untung Surapati. Satu orang komandan VOC Kapten Brikman tewas dihantam patrem usai berduel dengan Untung Surapati, sedangkan satu lagi tewas ditusuk pusaka Kerajaan Mataram Kiai Plered.

Untung Surapati berhasil membunuh Brikman saat berduel. Sempat digigit lehernya, Untung Surapati akhirnya memukulkan patrem ke tubuh Brikman hingga tewas. Tewasnya Brikman ini menyusul sebelumnya salah seorang Letnan VOC, yang sempat berduel dengan Ebun Jaladria, dari pasukan Kasunanan Kartasura.

Tewasnya Letnan VOC dan Kapten Brikman tentu memicu amarah dari pasukan VOC Belanda. Kapten Tack komandan pasukan satunya langsung mengambil tindakan serangan seporadis ke pasukan Untung Surapati.

Konon serangan ini sempat membuat Untung Surapati dan pasukannya. Menyadari kekuatan Untung Surapati kewalahan dihajar pasukan Kapten Brikman, Sultan Amangkurat II meminta Pangeran Puger dan pasukannya membantu, sebagaimana dikutip dari buku "Untung Surapati Melawan VOC Sampai Mati".

Di sini lagi-lagi kejadian di luar logika konon terjadi. Ketika Pangeran Puger yang ditembaki timah panas VOC Belanda tak mempan. Hal ini tentu menambah kaget VOC Belanda, pasukan Pangeran Puger pun terus maju menyerang pasukan VOC di bawah komando Kapten Tack.