Bahlil Selangkah Lagi Jadi Ketum Golkar, Tinggal Dengarkan Pandangan Umum di Munas Hari Ini

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia selangkah lagi menjadi menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Bahlil kini tinggal menunggu pandangan umum dari pemilik suara di partai berlambang beringin itu.

Bahlil merupakan satu-satu bakal calon Ketua Umum Golkar yang berkasnya memenuhi syarat. Selanjutnya, pandangan umum itu akan dilakukan saat Musyawarah Nasional (Munas) XI Partai Golkar hari ini Selasa (20/8/2024).

“Verifikasi sudah, jadi besok (hari ini) pada saat Munas kita mendengarkan pandangan-pandangan umum dari pemegang hak suara,” kata Ketua Panitia Pengarah Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) dan musyawarah nasional (Munas) XI Partai Golkar, Adis Kadier, Senin (19/8/2024).

Pandangan umum ini akan datang dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar termasuk organisasi masyarakat Partai Golkar. Dalam Munas itu juga, Bahlil akan menyampaikan visi dan misinya. “Besok (hari ini) juga pak Bahlil tentunya akan menyampaikan visi dan misi beliau sebagai calon Ketua Umum,” jelas Adis Kadier.

Adies belum merinci apakah pemilihan itu akan dilakukan secara aklamasi. Yang jelas, tambah dia, hal itu tergantung pandangan umum dari pemegang hak suara. “Bisa aklamasi bisa juga tidak aklamasi, tergantung para pemegang hak suara,” tutupnya.

(Khafid Mardiyansyah)