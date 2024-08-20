Apa yang Bakal Terjadi jika Gempa Mencapai 10 SR?

Apa yang Bakal Terjadi jika Gempa Mencapai 10 SR? (Foto; Okezone)

JAKARTA - Apa yang bakal terjadi jika gempa mencapai 10 SR yang bisa terjadi kapan saja dengan hitungan detik bahkan menit? Adapun, sekitar 90% dari semua gempa bumi di dunia tercatat di beberapa wilayah.

Termasuk gempa bumi besar dengan intensitas melebihi 8 setengah derajat hingga 10 skala ricther. Alasan di balik ini adalah karena ukuran lempeng tektonik dan karakteristiknya yang unik di wilayah ini.

Lantas apa yang bakal terjadi jika gempa mencapai 10 SR? Jika terjadi maka semua bangunan, infrastruktur, dan kehidupan sehari-hari di kota akan runtuh sepenuhnya pada saat-saat pertama gempa.

Pohon dan bangunan kayu juga akan sangat terpengaruh oleh kebocoran energi besar di bawah tanah, yang membuat semuanya beterbangan. Lalu akan menyebabkan letusan gunung berapi baru, longsor pada permukaan tanah serta tsunami yang akan menghantam wilayah tersebut.

Dilansir dari Arabiaweather, kerusakan gempa bumi dapat meruntuhkan jembatan, menyebabkan tanah longsor dan longsoran salju. Serta merusak jalan sehingga tidak dapat dilalui.

Lalu, gempa bumi berkekuatan 10 skala Richter hanya dapat terjadi di satu wilayah di Bumi. Wilayah ini dikenal sebagai "zona subduksi" dan terletak di Samudra Pasifik serta termasuk Cincin Api.

Selain itu, gempa bumi dianggap sebagai bencana alam dahsyat yang terjadi akibat aktivitas gunung berapi atau pergeseran lapisan kerak bumi, dan disertai dengan pelepasan pemindahan energi seismik.