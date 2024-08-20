Kenapa Kasus Pemerkosaan Tinggi di Negara Prindavan India? Ini Penyebabnya

Ilustrasi kenapa kasus pemerkosaan tinggi di India? ( Foto : Freepik)

JAKARTA - Kenapa kasus pemerkosaan tinggi di negara prindavan India? Ini penyebabnya yang jarang orang luar tahu.

Pasalnya, kasus pemerkosaan dan pembunuhan pada salah satu Dokter di India membuat negara tersebut disorot masyarakat luar. Sebab, India telah terkenal dengan negara yang kasus pemerkosaannya tinggi.

Lantas kenapa kasus pemerkosaan tinggi di negara prindavan India? Ini penyebabnya:

1. Adanya Sistem Kasta

India memiliki banyak kasta dari tinggi hingga rendah. Lalu kasta terendah dan selalu mendapat diskriminasi sosial. Salah satunya banyak wanita diperkosa oleh lelaki di India dikarenakan kasta rendah dipandang tidak baik oleh sebagian orang.

Apalagi, sistem kasta rendah negara tersebut, sebagai akibat dari budaya impunitas dari atas ke bawah yang tidak adil.