HOME NEWS NASIONAL

NasDem Resmi Dukung Ahmad Luthfi - Kaesang di Pilgub Jateng

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 20 Agustus 2024 |08:20 WIB
NasDem Resmi Dukung Ahmad Luthfi - Kaesang di Pilgub Jateng
Ilustrasi
A
A
A

JAKARTA - DPP Partai NasDem secara resmi mendukung bakal paslon Komjen Ahmad Luthfi - Kaesang Pangarep di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah (Jateng) 2024. Surat dukungan B1-KWK itu, diserahkan langsung oleh Ketua Dewan Pertimbangan DPW NasDem Jateng, HM Prasetyo di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2024).

"Atas nama Ketua Umum Partai NasDem, Bapak Surya Paloh hari ini Senin 19 Agustus 2024 secara resmi kami dari Partai NasDem menyerahkan surat keputusan sebagai pengusung dan pendukung Bapak Luthfi sebagai Calon Gubernur Jateng dan Bapak Kaesang Pangarep sebagi Calon Wakil Gubernur Jateng," kata HM Prasetyo dalam keterangan tertulis, Selasa (20/8/2024).

HM Prasetyo menambahkan dukungan tersebut merupakan satu ikhtiar bersama dengan para partai pengusung dalam semangat memberi manfaat bagi masyarakat Jawa Tengah.

"Sebuah bentuk sinergitas diantara semua partai pendukung untuk memenangkan beliau berdua dalam kontestasi untuk Gubernur Jateng semoga memberi manfaat besar bagi masyarakat Jateng," tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) meminta Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep maju di Pemilihan Gubernur ( Pilgub) Jateng 2024. Permintaan itu disampaikan Zulhas kala menjamu Kaesang bersama jajaran elite PSI di Kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, Rabu (14/8/2024).

 

