INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Yayasan Kartika Soekarno Bersama RS Siloam Bali Gelar Skrining Pencegahan Kanker Payudara Gratis di Puskesmas Songan Kintamani 

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 20 Agustus 2024 |09:03 WIB
Yayasan Kartika Soekarno Bersama RS Siloam Bali Gelar Skrining Pencegahan Kanker Payudara Gratis di Puskesmas Songan Kintamani 
KSF Skrining Kanker Payudara Gratis
BALI - Yayasan Kartika Soekarno bersama RS Siloam Bali menggelar program skrining pencegahan kanker payudara gratis di Puskesmas Songan, Kintamani, Bali. Kegiatan ini merupakan bagiandari komitmen KSF untuk terus meningkatkan kesehatan masyarakat dan mendukung programkesehatan ibu dan anak. 

Dengan pengalaman lebih dari 20 tahun membangun pusat kesehatan masyarakat (posyandu) percontohan di 9 kabupaten di seluruh Indonesia, KSF telah berhasil menjangkau lebih dari 133.000 anak dan merevitalisasi sekitar 300 Posyandu dan 240 PAUD (Pusat Pelayanan Kesehatan Terpadu& Sekolah Anak Usia Dini). 

Melalui program revitalisasi posyandu, KSF berupaya menciptakan lingkungan yang kondusif dengan meningkatkan akses air bersih dan sanitasi yang dikelola denganaman. Kanker payudara, salah satu jenis kanker yang paling umum di seluruh dunia dan penyebab utama kematian akibat kanker di kalangan wanita, menjadi perhatian serius bagi KSF. 

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Indonesia, 70% pasien kanker payudara ditemukan pada stadium 3, sedangkan prognosis untuk kesintasan pasien dapat mencapai hingga 90-95% jika terdeteksi pada stadium dini. 

Program SELANGKAH (Semangat LAwan KAnker) yang diluncurkan pada tahun 2023 telah berhasil melakukan skrining payudara bagi lebih dari 16.000 wanita di 110 desa dan komunitas di Indonesia, dan bertujuan untuk terus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya deteksi dini. 

Sejalan dengan tema Hari Kanker Sedunia 2024, “Menutupi Kesenjangan Perawatan,” program ini menargetkan untuk menyediakan skrining gratis bagi 50.000 wanita di seluruh Indonesia, dengan layanan di 19 Rumah Sakit Siloam yang tersebar di 14 kota.

 

