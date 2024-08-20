Hari Ini KPK Jadwalkan Pemeriksaan Hasto Kristiyanto Terkait Kasus DJKA

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini menjadwalkan pemeriksaan terhadap Hasto Kristiyanto. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan akan dimintai keterangan sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA).

"Tidak ada perubahan jadwal (pemanggilan Hasto)," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto saat dihubungi wartawan, Selasa (20/8/2024).

Tessa menyebutkan bahwa pemeriksaan Hasto akan dilakukan sekira pukul 10.00 WIB.

Sejatinya, Komisi Antirasuah menjadwalkan pemeriksaan Hasto pada Jumat, 16 Agustus 2024. Namun, Hasto pada hari tersebut mengaku ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan.

Akan hal itu, Hasto datang ke Gedung Merah Putih KPK untuk pemeriksaan lebih awal dari jadwal yang ditentukan tim penyidik Lembaga Antirasuah, yakni pada Kamis, 15 Agustus 2024.

Meski sudah tiba di kantor KPK, Hasto batal menjalani pemeriksaan lantaran tidak masuk jadwal pemeriksaan di hari tersebut. Kemudian, tim penyidik KPK menjadwalkan ulang pemeriksaan Hasto digelar hari ini.