HOME NEWS NASIONAL

Dasco Pastikan KIM Plus Bakal Usung Ahmad Lutfi-Kaesang di Pilkada Jateng 2024

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 20 Agustus 2024 |09:12 WIB
Dasco Pastikan KIM Plus Bakal Usung Ahmad Lutfi-Kaesang di Pilkada Jateng 2024
Ilustrasi
A
A
A

JAKARTA - Tak hanya Jakarta, Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus akan membangun kekuatan bersama kembali di kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jawa Tengah 2024 dengan mengusung Ahmad Lutfi dan Kaesang Pangarep.

"Kita akan mengusung pak Ahmad Luthfi dan mas Kaesang," kata Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad dikutip Selasa (20/8/2024).

Mulanya hal itu disampaikan Dasco saat menanggapi Partai Nasdem yang telah menjatuhkan pilihannya kepada duet Ahmad Lutfi dan Kaesang. Wakil Ketua DPR RI itu menegaskan bahwa pilihan Nasdem senanda dengan yang diputuskan KIM.

"Nasdem itu kan masuk di KIM Plus, sehingga apa yang dilakukan kawan kawan di NasDem sudah dikoordinasikan pada saat bang SP bertemu pak Prabowo bertemu beberapa waktu yang lalu," ujarnya.

"Dan kelihatannya KIM Plus akan bersama-sama mengikuti skema yang sudah kita sepakati termasuk dengan NasDem untuk mengusung calon di Jateng," tuturnya melanjutkan.


 

(Khafid Mardiyansyah)

      
