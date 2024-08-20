Tiba di Canberra, Prabowo Akan Bertemu PM Australia Anthony Albanese

Menhan Prabowo Subianto saat tiba di Canberra, Australia (Biro Humas Kemhan)

JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto tiba di Canberra dalam rangka kunjungan kerja ke Australia. Dalam lawatan itu, Prabowo akan bertemu Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese dan Wakil PM sekaligus Menteri Pertahanan Australia Richard Marles, Selasa (20/8/2024).

Berdasarkan keterangan resmi dari Biro Humas Kemnhan, Prabowo tiba di Pangkalan Angkatan Udara RAAF Base Fairbairn sekitar pukul 19.04 waktu setempat.

Kedatangan Prabowo disambut oleh Menteri Industri Pertahanan Australia Pat Conroy, Kepala Angkatan Pertahanan Australia Laksamana David Johnston.

Kemudian Dubes Australia untuk Indonesia Penny Williams, Dubes Indonesia untuk Australia Siswo Pramono, Athan Australia di Jakarta BG Matt Campbell, dan Athan RI di Canberra, Laksma TNI Yusliandi Ginting.

Selanjutnya, Prabowo menuju ke Hyatt Hotel Canberra dan disambut oleh Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid, Wamendagri Jhon Wempi Wetipo, Dirjen Strahan Kemhan Mayjen TNI Ujang Darwis, dan sejumlah pejabat KBRI di Canberra lainnya.



(Salman Mardira)