AGK : Bahlil Lahadalia Calon Tunggal Ketum Golkar, Segera Kita Tetapkan dalam Munas

JAKARTA - Menteri ESDM Bahlil Lahadalia merupakan calon tunggal ketua umum Partai Golkar. Plt Ketua Umum DPP Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita (AGK) mengatakan bahwa Bahlil telah memenuhi syarat menjadi ketua umum dan segera ditetapkan dalam Munas kemudian dilantik.

"Ya kalau hanya satu kader Partai Golkar yang memang disahkan dianggap lolos dari persyaratan atau dianggap memenuhi persyaratan ya saya kira beliau akan menjadi calon tunggal dan akan segera kita tetapkan dalam Munas ini," ujar Agus Gumiwang di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Selasa (20/8/2024).

Partai Golkar mengelar Rapimnas dan Munas XI di JCC Senayan, Jakarta mulai 20-21 Agustus 2024. Sementara penetapan ketua umum akan dilakukan pada saat Munas yang akan berlangsung pada 21 Agustus 2024.

Sebelumnya Bahlil Lahadalia telah mendaftarkan diri dan menyerahkan berkas pencalonan bakal calon ketua umum (Bacaketum) Partai Golkar, Senin malam tadi.

"Izinkan saya sebagai calon ketua umum Partai Golkar masa bakti 2024-2029, menyerahkan seluruh dokumen yang disyaratkan dalam ART terkait dengan surat- surat permohonan," kata Bahlil saat menyerahkan seluruh dokumen ke Panitia Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) dan musyawarah nasional (Munas) Partai Golkar di Jakarta Barat.