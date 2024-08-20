Jokowi Minta Masalah Pemilu Jangan Terulang di Pilkada 2024 : Hati-Hati Betul Masalah Ini!

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan Pemilu 2024 jangan terulang kembali di Pilkada Serentak yang akan digelar pada 27 November nanti. KPU dan stakeholder terkait untuk saling bekerjasama memastikan pilkada berjalan tanpa masalah.

"Saya hanya ingin menekankan masalah-masalah di masa lalu jangan sampai terulang lagi, yang berkaitan dengan pendaftaran pemilih, data pemilih yang tidak akurat, atau data terdaftar ganda, kemudian juga masalah distribusi logistik, penyimpanannya, kekurangan logistik. Hati-hati betul masalah ini," kata Jokowi dalam sambutannya pada Konsolidasi Nasional Kesiapan Pilkada Serentak 2024 di JCC, Senayan, Jakarta, Selasa (20/8/2024).

Bukan hanya pada prosesnya. Jokowi juga menekankan pentingnya memastikan tak ada masalah pada saat pemungutan suara mulai dari hal teknis sampai keamanan.

"Kemudian masalah pelaksanaan pemungutan suara, yang berkaitan dengan kerusakan alat dan surat suara, gangguan keamanan artinya keamanan dan kesehatan harus betul-betul kita perhatikan bersama-sama," sambungnya.

Jokowi mengatakan bahwa Pilkada Serentak 2024 akan dilangsungkan sebentar lagi.