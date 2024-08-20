Jessica Wongso Umur Berapa? Ini Profil Biodata dan Agamanya

JAKARTA - Jessica Wongso umur berapa? Ini profil biodata dan agamanya bakal dikulik dalam artikel ini. Adapun, Jessica Kumala Wongso dinyatakan bebas bersyarat dari Lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur, pada Minggu (18/8/2024).Dia bersyarat setelah menjalani hukuman 8 tahun pidana penjara atas kasus kopi sianida yang terjadi pada 2016 silam.

Lantas Jessica Wongso umur berapa? Ini profil biodata dan agamanya:

Jessica Kumala Wongso lahir di Jakarta, 9 Oktober 1988. Usianya baru menginjak 27 tahun ketika terjerat kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin pada 2016.

Ia adalah putri bungsu dari tiga bersaudara dari pasangan Winardi Wongso dan Imelda Wongso. Keluarga Jessica merupakan penganut agama Buddha dan memiliki usaha di bidang plastik untuk kebutuhan onderdil sepeda di Jakarta.

Sementara itu, Jessica merupakan teman kuliah Mirna selama menempuh pendidikan di Billy Blue College of Design, Sydney, Australia. Jessica menetap di negeri kangguru sejak 2008, namun pada 5 Desember 2015, dia pulang ke Jakarta. Keduanya bertemu kembali pada 12 Desember 2015, saat itu Mirna didampingi oleh suaminya, Arief Sumarko.

Saat Mirna meregang nyawa, Jessica dan Hanny yang juga ada di lokasi kejadian tewasnya Mirna, menjadi saksi peristiwa nahas itu. Jessica dan Hanny pun menjalani sejumlah pemeriksaan di Polda Metro Jaya atas kejadian tersebut. Polisi dari awal sudah menduga Jessica ada di balik tewasnya Mirna.

Diketahui, saat pemeriksaan, saksi yang diperiksa untuk kasus kematian Mirna akibat minum kopi khas Vietnam bercampur racun sianida di Olivier Cafe, bukan hanya Jessica. Di antaranya ada Hanny, rekan Mirna yang juga turut ngopi bersama di kafe tersebut.