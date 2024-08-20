Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Ketua SC Munas Sebut Jokowi Berpeluang Jadi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar

Widya Michella , Jurnalis-Selasa, 20 Agustus 2024 |14:00 WIB
Ketua SC Munas Sebut Jokowi Berpeluang Jadi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar
Ketua Steering Committee Munas Partai Golkar Adies Kadir (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Steering Committee (SC) Munas Partai Golkar, Adies Kadir mengatakan, Presiden Joko Widodo berpeluang menjadi Ketua Dewan Pembina. Menurutnya, dewan pembina akan diusulkan oleh forum dan Ketum terpilih dalam Munas Golkar. 

Dia menjelaskan, bahwa ketua dewan pembina termasuk ketua dewan etik, dewan pakar, dewan penasihat, dewan kehormatan tidak harus dari kader partai. 

"Kalau dewan pembina ini biasanya adalah kader-kader Partai Golkar yang sudah senior, biasanya begitu memang tidak ada eksplisit dalam ad/art itu apakah boleh orang luar atau tidak itu tidak ada," kata Adies kepada wartawan di JCC, Selasa (20/8/2024).

"Tetapi kebiasaan di Partai Golkar dari jaman dahulu sampai sekarang, yang namanya dewan pembina yang dewan pertimbangan, yang namanya dewan penasehat dewan pakar itu ada, pada senior-senior Partai Golkar sendiri. Kalau tidak ada dalam ad/art sebenarnya sih boleh-boleh aja," sambungnya.

 

