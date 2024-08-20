Pendaki Tanpa Izin Nyaris Disapu Erupsi Gunung Dukono, Ini Imbauan PVMBG

JAKARTA - Otoritas kegunungapian mengidentifikasi adanya pendakian tanpa izin di kawasan berbahaya Gunung Dukono, di Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, pada Sabtu 17 Agustus 2024 lalu.

“Pos Pengamatan Gunung Api (PGA) Dukono menyebutkan mereka beruntung dapat menyelamatkan diri dari abu letusan saat itu,” tulis Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) dalam keterangan resminya, Selasa (20/8/2024).

PVMBG telah mengeluarkan rekomendasi bahwa terkait aktivitas vulkanik yang diberikan yaitu tidak adanya aktivitas individu, termasuk pendaki, mendekati kawah Malupang, di dalam radius 3 km dari puncak. Meskipun terpantau adanya letusan, status aktivitas vulkanik Gunung Dukono masih berada pada level II atau ‘Waspada’.

Sementara itu, kata PVMBG, Gunung Dukono saat ini mengalami erupsi menerus dan pendakian tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, masyarakat atau wisatawan atau pendaki diimbau untuk mematuhi rekomendasi, khususnya zona bahaya yang telah ditentukan.