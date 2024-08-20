Badan Geologi: Zona Megathrust Tak Hanya ada di Indonesia, Tersebar juga di Filipina, Jepang, hingga Alaska

JAKARTA - Badan Geologi mengungkapkan zona megathrust yang dapat berpotensi gempa besar dan tsunami tidak hanya ada di wilayah Indonesia. Namun, zona ini tersebar di seluruh Indonesia baik di Filipina, Jepang, bahkan hingga Alaska Amerika Serikat (AS).

“Kalau dilihat secara penyebarannya, zona megathrust tersebar di beberapa lokasi di dunia dan telah menjadi catatan penting dalam melakukan mitigasi gempa bumi dan juga tsunami. Zona megathrust dunia yang terdapat selain di Indonesia juga di Filipina, kemudian Taiwan, Jepang, Alaska Amerika, kemudian Meksiko, Amerika Latin dan negara-negara di Laut Pasifik,” ujar Kepala Badan Geologi, Muhammad Wafid dalam Webinar Waspada Gempa Megathrust, Selasa (20/8/2024).

Wafid menjelaskan, megathrust merupakan suatu istilah yang menggambarkan gempa bumi berukuran besar, kekuatan atau magnitudo-nya itu bisa sampai di atas delapan, yang terjadi di zona subduction, yang merupakan tempat pertemuan antara lempeng benua dan lempeng samudera. Pertemuan tersebut membentuk zona subduction dengan kedalaman penunjaman hingga mencapai lebih dari 600 km.

“Sumber gempa bumi megathrust, apabila kedalaman kurang dari 50 km. Sedangkan kalau lebih dari 50 km yang terjadi, itu sering disebut sebagai intra slab,” katanya.