Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Komnas HAM Bakal Panggil KPU-Bawaslu, Buntut Pencatutan KTP Dukung Dharma-Kun

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 20 Agustus 2024 |19:25 WIB
Komnas HAM Bakal Panggil KPU-Bawaslu, Buntut Pencatutan KTP Dukung Dharma-Kun
Komnas HAM panggil KPU dan Bawaslu buntut pencatutan KTP dukung Dharma-Kun (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Komnas HAM RI bakal memanggil KPU dan Bawaslu lantaran menerima aduan tentang dugaan pencatutan identitas warga Jakarta yang dipakai untuk mendukung paslon Gubernur-Wagub, Dharma Pongrekun-Kun Wardana di Pilkada Jakarta 2024. Pemanggilan tersebut guna mendalami dugaan pencatutan KTP.

"Tentu Komnas HAM akan segera menindak lanjuti, memanggil para pihak terkait, baik itu KPU, Bawaslu, dan pihak terkait," ujar Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM, Komnas HAM RI, Anis Hidayah pada Selasa (20/8/2024).

Salah satu aduan yang diterima Komnas HAM RI, kata dia, dari Komisioner Komnas HAM periode 2017-2022, Beka Ulung Hapsara di Kantor Komnas HAM RI, kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Beka mengadukan jika identitas dirinya dan keluarganya diduga dicatut untuk mendukung paslon perorangan di Pilkada Jakarta 2024.

"Siang ini kami kehadiran Pak Beka yang mengadukan kasusnya, dimana identitasnya, tidak hanya (dirinya) sendiri tetapi bersama keluarga dicatut dalam proses pendaftaran Pilkada DKI. Kami sudah menerima pengaduan, kami sudah mencatat seluruh proses yang dialami," tuturnya.

Anis menambahkan, Komnas HAM RI telah mencatat aduan Beka berikut peristiwa yang dialaminya itu. Ke depan, Komnas HAM bakal memanggil pihak-pihak terkait, khususnya KPU dan Bawaslu hingga para ahli guna mengungkap dugaan peristiwa pencatutan identitas warga yang mungkin jumlahnya ada ratusan ribu orang tersebut sebagaimana yang viral di media sosial pula.

"Mungkin juga akan meminta pandangan para ahli, misalnya soal IT dan lain sebagainya sehingga bisa mengungkap dibalik peristiwa dimana ratusan ribu orang mungkin menjadi korban perlindungan data pribadi dalam proses pemilu di DKI Jakarta. Mudah-mudahan Komnas HAM nanti bisa bekerja secara cepat," katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179873//ijazah_jokowi-MOf2_large.jpg
Bonatua Minta KPU Dihadirkan ke Sidang Sengketa Ijazah Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/65/3179632//m_afifuddin-Lkq4_large.jpg
Ini Pendidikan M. Afifuddin, Ketua KPU yang 59 Kali Naik Jet Pribadi dan Habiskan Rp90 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178887//mardani_ali_sera-ZscY_large.jpg
Komisioner KPU Gunakan Jet Pribadi, DPR: Pelanggaran Pengelolaan Anggaran Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178710//wakil_ketua_komisi_ii_dpr_ri_dede_yusuf_macan_effendi-wWhF_large.jpg
DPR Akan Panggil Komisioner KPU Soal Penggunaan Jet Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/337/3173183//subhan-uCm1_large.jpg
Wapres Gibran Tidak Hadir, Mediasi Gugatan Ijazah Ditunda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/337/3171400//roy_suryo-QOsU_large.jpg
KPU Cabut Aturan Rahasiakan Dokumen Capres-Cawapres, Roy Suryo: Takut Di-Nepal-kan?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement