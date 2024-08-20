Pakar: Ancaman Gempa Megathrust Pulau Jawa Hasil Asumsi

JAKARTA - Independent Geologist, Awang Satyana menyatakan bahwa publikasi yang diterbitkan sejumlah peniliti soal gempa megathrust yang mengancam Pulau Jawa merupakan hasil simulasi bukan prediksi. Para ahli, kata dia, tidak bisa melakukan prediksi terhadap gempa megathrust sehingga dilakukan simulasi berdasarkan asumsi.

"Publikasi bahwa Megathrust Jawa dapat memicu gempa sebesar M 8,8-9,1 yang dapat membuat tsunami setinggi 12-20 meter yang melanda bagian selatan Jawa adalah simulasi/pemodelan dengan skenario terburuk berdasarkan asumsi, bukan prediksi," kata Awang saat dalam webinar bertajuk 'Waspada Gempa Megathrust', Selasa (20/8/2024).

“Para ahli gempa tidak bisa melakukan prediksi, dan ini pun simulasi hanya menggunakan asumsi,” tambahnya.

Awang mengatakan, para peneliti mengasumsikan gempa M 8,8-9,1 berdasarkan defisit slip pengukuran GPS di darat yang diekstrapolasi ke area interplate megathrust di forearc. "Diakui bahwa ini over simplifikasi sebab relasi deficit slip GPS dan slip seismik kompleks," ujarnya.

“Yang namanya seismik belum tentu menggambarkan sedang ada deformasi yang sedang terbangun, bisa saja menunjukan ketidakmampuan untuk menghasilkan gempa,” sambungnya.

Selain itu, data selat sunda dan selatan Jawa sangat kurang dibandingkan dengan data di barat Sumatera untuk analisis dan interpretasi kegempaan megathrust.

"Kerena itu pemodelan gempa megathrust di barat Sumatera berbeda tingkat validasinya untuk Selat Sunda dan selatan Jawa," imbuhnya.