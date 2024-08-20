Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Karier Politik Anies Baswedan, Dari Menteri hingga Gubernur DKI Jakarta

Cut Mutia Fahira , Jurnalis-Selasa, 20 Agustus 2024 |20:21 WIB
Karier Politik Anies Baswedan, Dari Menteri hingga Gubernur DKI Jakarta
Karier politik Anies Baswedan.
A
A
A

JAKARTA - Karier politik Anies Baswedan menjadi sorotan sejak Pilkada dimulai. Sebelumnya, Anies hampir gagal mencalonkan diri sebagai Gubernur Jakarta karena tak ada dukungan partai politik. Namun, sejak putusan MK terbaru tentang aturan pilkada, peluang Anies berpeluang maju dalam kontestasi pilkada Jakarta 2024. 

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang dimohonkan Partai Buruh dan Gelora. "Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pembacaan putusan yang digelar pada Selasa (20/8/2024).

Aturan tersebut membuat partai politik dengan suara sebesar 7.5% di pemilu DPRD terakhir bisa mengusung paslon di Pilkada Jakarta. Artinya, PDIP bisa mengusung sendiri calonnya di Pilkada Jakarta, termasuk mencalonkan Anies. 

Perjalanan karier Anies dalam politik di Tanah Air:

Karier Politik Anies Baswedan

Anies Baswedan adalah salah satu tokoh politik Indonesia yang menonjol dalam beberapa tahun terakhir. Lahir pada 7 Mei 1969 di Kuningan, Jawa Barat, Anies dikenal luas sebagai akademisi dan politikus yang memiliki rekam jejak yang cukup panjang.

Awal Karier

Sebelum terjun ke dunia politik, Anies lebih dulu dikenal sebagai akademisi. Dia menyelesaikan pendidikan tinggi di Universitas Gadjah Mada dan kemudian melanjutkan studi di luar negeri hingga meraih gelar doktor di Amerika Serikat. 

Anie meraih gelar master dari School of Public Policy di University of Maryland, Amerika Serikat, dengan tesis yang membahas kebijakan nilai tukar rupiah dan fluktuasi pasar uang. Gelar PhD di bidang Kebijakan Publik diperolehnya dari Northern Illinois University, Amerika Serikat. 

Dia menulis disertasi terkait otonomi daerah dan demokrasi di Indonesia. Anies pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Paramadina, di mana ia banyak terlibat dalam kegiatan intelektual dan sosial.

Masuk ke Dunia Politik

Karier politik Anies Baswedan dimulai ketika ditunjuk sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2014. Selama masa jabatannya, Anies memfokuskan diri pada program-program pendidikan, termasuk peluncuran program Kartu Indonesia Pintar. Namun, pada tahun 2016, Anies diberhentikan dari posisinya dalam sebuah reshuffle kabinet.

 

Halaman:
1 2
      
