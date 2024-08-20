Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mengulik Kopaska, Pasukan Elite TNI AL yang Selalu Gunakan Masker Tengkorak

Muhammad Raihan , Jurnalis-Selasa, 20 Agustus 2024 |20:36 WIB
Mengulik Kopaska, Pasukan Elite TNI AL yang Selalu Gunakan Masker Tengkorak
Kopaska adalah pasukan elite TNI AL yang terkenal dengan masker tengkorak.




JAKARTA - Kopaska adalah pasukan elite TNI AL yang terkenal dengan masker tengkorak. Salah satu satuan terpenting di bawah naungan TNI Angkatan Laut (TNI AL) Indonesia adalah Komando Pasukan Katak, atau lebih dikenal sebagai Kopaska. 

Kopaska, yang juga disebut sebagai Pasukan Katak, melakukan hal-hal khusus di laut seperti sabotase, penyelaman tempur, penghancuran kapal musuh, dan tugas spesifik lainnya. Selain itu, mereka terlibat dalam operasi pencegahan terorisme di laut, seperti menyelamatkan sandera. 

Sejarah dan Pembentukan

Komando Pasukan Katak, atau Kopaska, adalah satuan TNI Angkatan Laut yang sangat dihormati yang dibentuk pada 31 Maret 1962. Presiden Soekarno membentuk Kopaska sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan angkatan bersenjata Indonesia, terutama dalam hal operasi maritim. 

Pembentukan Kopaska sendiri terkait dengan persiapan operasi militer untuk mengambil kembali Irian Barat (sekarang Papua), yang masih di bawah kekuasaan Belanda. Pada awalnya, Indonesia sangat membutuhkan kekuatan militer yang dapat melakukan penyelaman tempur dan operasi sabotase di wilayah perairan.  

Kopaska dibuat, digunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Unit-unit khusus angkatan laut negara lain, seperti UDT (Underwater Demolition Team) dari Angkatan Laut Amerika Serikat, memberi inspirasi kepada Kopaska. 

Ciri Khas: Masker Tengkorak

Penggunaan masker tengkorak adalah salah satu ciri khas Kopaska yang dikenal luas. Masker ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyamaran, tetapi juga merupakan tanda keberanian dan ketangguhan. 

Penggunaan masker tengkorak mencerminkan sifat pasukan ini yang terkenal keras dan tanpa kompromi dalam menjalankan tugasnya. Masker ini juga melindungi anggota Kopaska dari musuh dan melindungi keamanan pribadi mereka dengan menutupi identitas mereka. 

Keahlian dan Latihan

Operasi bawah air, serangan amfibi, dan sabotase adalah keterampilan yang dikenal oleh kopaska. Untuk memiliki kemampuan tersebut, setiap anggota Kopaska harus menjalani pelatihan yang luar biasa dan menyeluruh. Pelatihan ini termasuk menyelam, menembak, dan bertahan hidup dalam kondisi ekstrem. Mereka juga dilatih untuk bertahan hidup di laut selama berhari-hari tanpa bantuan dari luar. 

 

