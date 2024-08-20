Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bakal Ubah PKPU, KPU Pastikan Pendaftaran Calon Kepala Daerah Sesuai Jadwal

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Selasa, 20 Agustus 2024 |20:50 WIB
Bakal Ubah PKPU, KPU Pastikan Pendaftaran Calon Kepala Daerah Sesuai Jadwal
KPU pastikan pendaftaran calon kepala daerah sesuai jadwal (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) bakal melakukan sejumlah langkah menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai syarat pencalonan kepala daerah. Langkah ini dilakukan usai dikabulkannya permohonan oleh MK terkait gugatan perkara Nomor 60/PUU-XXII/2024.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengubah PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Walikota dan Wakil Walikota. Tapi perubahan PKPU dipastikan tidak akan mengganggu atau menggeser jadwal daftar pencalonan kepala daerah, di mana batas akhir pendaftaran pada 29 Agustus 2024.

"Kami akan melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka menindaklanjuti putusan MK sebelum tahapan pendaftaran calon kepala daerah dilaksanakan, termasuk melakukan perubahan PKPU Nomor 8 Tahun 2024," kata Ketua KPU Mochammad Afifuddin, di Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2024).

Afifudin memastikan, perubahan PKPU sesuai dengan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan, seperti melakukan konsultasi dan sebagainya. Tapi, hal tersebut tidak akan melewati batas akhir pendaftaran calon kepala daerah.

"Itu juga dengan memperhatikan tahapan dan jadwal pemilihan tahun 2024 sebagaimana tertera dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/337/3060950/kpu-pYLt_large.jpg
Tok! Iffa Rosita Resmi Jadi Komisioner KPU RI Gantikan Hasyim Asy'ari yang Dipecat karena Asusila
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/337/3060946/dpr-2VWp_large.jpg
DPR Angkat Iffa Rosita Jadi Komisioner KPU Gantikan Hasyim Asy'ari yang Dipecat karena Asusila
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/26/337/3054270/kpu-voS9_large.jpg
KPU Resmi Terbitkan PKPU Pilkada Sejalan Putusan MK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/23/337/3053141/kpu-rt2Q_large.jpg
August Mellaz: KPU Konsisten Tindak Lanjuti Putusan MK!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/22/337/3053120/ketua_kpu_mochammad_afifuddin-yPGv_large.jpg
KPU Pastikan Putusan MK Terkait Batas Usia Cakada Bakal Masuk PKPU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/22/337/3053116/ketua_kpu_mochammad_afifuddin-Xyfa_large.jpg
KPU Jadwalkan Rapat Konsultasi PKPU Putusan MK Pekan Depan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement