Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Subianto Temui Perdana Menteri dan Menhan Australia di Canberra

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Selasa, 20 Agustus 2024 |20:56 WIB
Prabowo Subianto Temui Perdana Menteri dan Menhan Australia di Canberra
Prabowo bertemu PM Australia (Foto : Kemhan)
A
A
A

CANBERRA - Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese MP dan Deputy Prime Minister and Minister for Defence, Richard Marles MP, di Canberra, Australia, Selasa (20/8/2024).

Dalam pertemuan tersebut terjalin diskusi terkait peningkatan hubungan bilateral kedua negara. Pada konferensi pers yang digelar, Menhan Prabowo, menyampaikan rasa hormat setinggi-tingginya kepada PM Australia dan jajarannya karena telah menyambut dan menerima dengan baik kedatangan delegasi Indonesia.

“Hubungan persahabatan diantara kita sangat saya hargai, karena Australia adalah salah satu negara yang pertama mendukung perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia di tahun 40-an,” ujar Prabowo dalam keterangan tertulis yang diterima.

Prabowo pun bertekad akan melanjutkan hubungan bertetangga tersebut lebih baik lagi.

Sementara itu, PM Albanese menyampaikan bahwa pemerintah Australia berkomitmen untuk bekerja sama dengan Indonesia untuk membentuk tipe kawasan yang diinginkan kedua negara. “Kawasan yang damai, stabil, dan makmur, serta menghormati kedaulatan,” kata PM Australia.

Wakil Perdana Menteri, Hon Richard Marles MP turut menyampaikan rasa senangnya dapat bekerja sama dan mengenal Prabowo sebagai Menteri Pertahanan untuk langkah besar dalam kerja sama pertahanan kedua negara.

“Australia dan Indonesia bekerja sama lebih erat daripada sebelumnya dan memperluas cakupan dan kompleksitas latihan bersama saat kita mengatasi tantangan regional bersama,” ujar Wakil PM Richard.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186449//prabowo_subianto-YfNz_large.jpg
Prabowo Kerahkan 4 Pesawat Logistik ke Lokasi Bencana di Aceh hingga Sumut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186394//prabowo_tunjuk_pratikno_jadi_koordinator_percepatan_penanganan_bencana_di_sumatera-qMo8_large.jpg
Prabowo Instruksikan Pratikno Jadi Koordinator Percepatan Penanganan Bencana di Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/320/3186364//prabowo_subianto-aQP7_large.jpg
Prabowo Bakal Bentuk Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan, Ini Tugasnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186329//prabowo-Yaos_large.jpg
Prabowo Instruksikan Tangani Bencana Hidrometeorologi di Aceh, Sumut dan Sumbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186322//presiden_prabowo_dan_ratu_maxima-CtW6_large.jpg
Momen Pertemuan Prabowo dan Ratu Máxima Bahas Kesehatan Keuangan di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/320/3186320//purbaya-FOTZ_large.jpeg
Masyarakat Puas dengan Pemerintah, Purbaya: Harusnya Demo Lebih Sedikit
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement