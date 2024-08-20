Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Skandal Demurrage Impor Beras Rp294 Miliar, Pakar Hukum: KPK Harus Ungkap Terang Kasus Ini

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Selasa, 20 Agustus 2024 |22:15 WIB
Skandal <i>Demurrage</i> Impor Beras Rp294 Miliar, Pakar Hukum: KPK Harus Ungkap Terang Kasus Ini
KPK diminta mengungkap terang kasus skandal demurrage. (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra meminta KPK untuk mengungkap terang kasus dugaan skandal demurrage atau denda impor beras Rp 294,5 miliar. Terlebih lagi, KPK telah mengisyaratkan proses penanganan perkara kasus ini bisa dilanjut ke penyidikan. 

Dosen Hukum Pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra berharap KPK mengungkap jelas kasus ini, terkait pelaku utama dan orang-orang yang terkait di dalamnya. Menurut Azmi, langkah cepat dengan menetapkan tersangka dalam skandal demurrage impor beras itu diperlukan guna membuat terang peristiwa tersebut.

“KPK harus mengambil langkah cepat dan terukur melakukan penyelidikan dan memanggil para pihak terkait dengan segera,” ucap Azmi, dikutip Selasa (20/82024).

Bagi Azmi, KPK wajib menyelesaikan dan menuntaskan skandal demurrage atau denda impor beras sebesar Rp 294,5 miliar lantaran kasus tersebut telah dilaporkan ke lembaga antirasuah.

“Sudah dilaporkan maka adalah kewajiban hukum KPK,” tandas Azmi.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika menyampaikan update terkait penanganan perkara skandal demurrage yang dilaporkan Studi Demokrasi Rakyat (SDR).

“(Semua proses) laporan masuk dan penyelidikan (demurrage Rp 294,5 miliar) sifatnya rahasia. Tapi, secara umum periode penanganan perkara di penyelidikan dapat diputuskan dilanjut ke penyidikan,” kata Tessa, Senin,(19/8/2024).

Indikasi tindak pidana dalam skandal demurrage Rp 294,5 miliar telah dilaporkan oleh Studi Rakyat Demokrasi atau SDR pada 3 Juli 2024.

Penyelidikan masih dalam proses jika KPK menetapkan waktu tiga bulan. Proses penyelidikan ini akan jatuh tempo pada bulan Oktober 2024 jika acuan waktu 3 bulan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/320/3186608//migas-T1ry_large.jpg
Pengadaan di Hulu Migas, Ini Catatan untuk KKKS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186604//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-mKd1_large.jpg
Tiga Eks Pejabat ASDP Bebas, KPK: Penyidikan Tetap Berlanjut!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186587//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-Pb8C_large.jpg
Ira Puspadewi Resmi Bebas, KPK: Proses Rehabilitasi Ditangani Kemenkum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186558//mantan_dirut_asdp_ira_puspadewi-3GiU_large.jpeg
Breaking News: Mantan Dirut ASDP Ira Puspadewi Bebas Usai Dapat Rehabilitasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/320/3186463//mentan-RD9I_large.jpg
Banjir Aceh dan Sumatera, Mentan Pastikan Lahan Pertanian dan Pasokan Pangan Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186456//wakil_ketua_kpk_ibnu_basuki_widodo-61Mu_large.jpg
Terima Keppres Rehabilitasi Ira Puspadewi Dkk, Wakil Ketua KPK: Secepatnya Dieksekusi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement