Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Stafsus Presiden Ingatkan Bahaya Perubahan Iklim, Dorong Inovasi Berbasis Lingkungan

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Selasa, 20 Agustus 2024 |23:28 WIB
Stafsus Presiden Ingatkan Bahaya Perubahan Iklim, Dorong Inovasi Berbasis Lingkungan
Stafsus Presiden Diaz Hendropriyono. (Foto: Ist/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Staf Khusus (Stafsus) Presiden Diaz Hendropriyono terus mengingatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat untuk mewaspadai ancaman pemanasan global dan perubahan iklim. Untuk itu, dia mendorong agar inovasi yang dikembangkan berbasis lingkungan untuk menekan ancaman tersebut.

Hal itu disampaikan Diaz saat memberikan Kuliah Umum berjudul "Dangerous Humans: Towards Zero eMissions" di Bale Sawala, Gedung Rektorat Unpad, Sumedang, Jawa Barat, Minggu (19/8/2024).

Diaz menekankan bahwa dibutuhkan upaya luar biasa besar untuk menahan laju kenaikan suhu rata-rata global di bawah 2 derajat celcius dan upaya membatasi kenaikan suhu hingga 1,5 derajat celcius.

Diaz menjelaskan bahwa Pemerintah Indonesia sudah melakukan banyak upaya melalui kebijakan dari beragam sektor. Upaya ini juga dibantu dengan inovasi dari banyak ecopreneurs di sektor energi, transportasi, agrikultur, konstruksi, bahkan pengelolaan sampah pun turut memiliki visi ke arah bisnis ramah lingkungan untuk pengurangan emisi.

Di kesempatan itu, Diaz memuji teknologi smart farming yang dibuat oleh Fakultas Teknologi Industri Pertanian (FTIP) Unpad. Dosen FTIP Unpad, Dr. Sophia Nur Perwitasari berinovasi dengan membuat fasilitas hidroponik rendah emisi yang disebut Dr. Hidroponik. Menurut Diaz, pertanian di masa depan mungkin harus dibuat secara vertikal. Hal ini dibutuhkan sebagai langkah adaptasi terhadap perubahan iklim yang mengancam ketahanan pangan.

“Pertanian di masa depan tidak bisa dilakukan dengan lahan besar dan air yang banyak. Pertanian di masa depan harus vertikal. Lahannya sedikit, airnya sedikit,” ucapnya.

Pertanian vertikal biasanya dilakukan di dalam ruangan sehingga tidak terpengaruh cuaca dan hama, serta produktivitas panen yang konsisten. Dengan demikian, pertanian vertikal dapat mengurangi emisi dan pencemaran karena minim penggunaan lahan dan pupuk.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184510//perubahan_iklim-gye6_large.jpg
Indonesia Luncurkan Peta Jalan Karbon Biru ‘Senjata’ Melawan Perubahan Iklim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/320/3183998//cop-XghL_large.jpg
Ekonomi Hijau, RI Perkuat Pembiayaan Karbon dan Hutan Berkelanjutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/337/3183959//perubahan_iklim-ovGA_large.jpg
Konferensi COP30, RI Dipuji PBB soal Komitmen Perubahan Iklim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/337/3182962//lingkungan_hidup-Hq0o_large.jpg
Paviliun Indonesia Diresmikan, Menteri Hanif: Jadi Jembatan Hijau Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/1/3182217//ilustrasi_reboisasi-FuhH_large.jpeg
Mengenal Reboisasi, Strategi Pemulihan Ekosistem dan Ketahanan di Pesisir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/320/3182186//hashim-YM0O_large.png
Dukung Penuh Inisiatif Brasil, RI Serius Selamatkan Hutan Tropis Dunia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement