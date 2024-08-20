Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Penuhi Syarat Calon Independen Pilgub Jakarta, Dharma Pongrekun: Rencana Tuhan untuk Rakyat Jelata

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 20 Agustus 2024 |02:34 WIB
Penuhi Syarat Calon Independen Pilgub Jakarta, Dharma Pongrekun: Rencana Tuhan untuk Rakyat Jelata
Pasangan Dharma-Kun memenuhi syarat calon independen Pilgub Jakarta 2024. (Foto: Okezone/Jonathan S)
A
A
A

JAKARTA - Pasangan calon independen di Pilgub DKI Jakarta, Dharma Pongrekun-Kun Wardhana resmi dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU DKI Jakarta. Terkait keputusan itu, Dharma mengaku bahwa kesempatan ini dimaknai sebagai bagian dari rencana Tuhan.

“Ini adalah bagian dari rencana Tuhan yang sedang bekerja untuk rakyat Jakarta. Kami bersyukur perjalanan yang telah kami lewatkan kami mulai dari tanggal 3 Februari 2024 sampai pada titik ini, kamu lewati tahap per tahap secara independen,” kata Dharma Pongrekun di Kantor KPU DKI, Selasa (20/8/2024).

KPU DKI Jakarta memastikan bakal pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana Abyoto lolos verifikasi syarat dukungan. Keduanya pun dipastikan bisa maju sebagai pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pilkada Jakarta dari calon independen.

Rapat pleno terkait verifikasi syarat dukungan ini digelar sejak Senin (19/8) pukul 16.00 WIB. Pada pukul 23.25 WIB, KPU pun memutuskan untuk mengeluarkan Surat Keputusan tentang pemenuhan syarat dukungan.

“Maka bisa dipastikan hari ini tadi pukul 23.25 WIB kami mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilhan Umum Provinsi DKI Jakarta tentang pemenuhan syarat dukungan untuk pasangan calon Dharma Pongrekun-Kun Wardana Abyoto,” kata Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata, dini hari.

Dengan demikian, Dharma dan Kun Wardana dipastikan memenuhi syarat mengumpulkan sebanyak dukungan melalui pengumpulan kartu identitas penduduk (KTP) sebanyak 618.986. Dharma-Kun juga mendapatkan dukungan yang tersebar dari 6 Kabupaten Kota administratif di DKI Jakarta.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/09/627/3102952//pramono_anung-PTUH_large.jpg
KPU Jakarta Gelar Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Pramono Anung–Rano Karno Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/12/338/3103609//pilkada_jakarta-KbZQ_large.jpg
Tak Ada Putaran Kedua, Sisa Anggaran Pilkada Rp327 Miliar Akan Dikembalikan ke Pemprov DKI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/338/3102295//pilkada_jakarta-Nudi_large.jpg
KPU DKI Pastikan Penetapan Gubernur Terpilih 9 Januari 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/338/3095835//pramono_anung_dan_rano_karno-0HE2_large.jpg
Pramono-Rano Bakal Adopsi Program RIDO dan Dharma-Kun, Ini Rinciannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/14/338/3095507//calon_gubernur_jakarta_terpilih_pramono_anung-AIEQ_large.jpg
Pramono Bakal Akomodir Program Paslon Lain saat Pimpin Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/13/338/3095237//ridwan_kamil_dan_pramono_anung-mczW_large.jpg
Ridwan Kamil Peluk dan Cium Tangan Pramono, Sampaikan Selamat Menjadi Gubernur Jakarta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement