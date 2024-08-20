1.293 Personel Gabungan Polri-TNI Kawal Demo Buruh di Patung Kuda Jakpus Hari Ini

Demo pekerja di Patung Kuda, Jakarta Pusat (Okezone.com)

JAKARTA - Sebanyak 1.293 personel gabungan Polri, TNI, dan Satpol PP dikerahkan untuk mengawal aksi demo massa dari beberapa serikat pekerja atau buruh di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2024). Massa demo akan penolakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dan mengawal putusan MK terhadap judicial review UU Pilkada.

"Dalam rangka pengamanan aksi elemen masyarakat di bundaran Patung Kuda Monas, dan sekitarnya, kami melibatkan sejumlah 1.293 personel gabungan," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro.

Dia mengatakan, personel gabungan tersebut dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan instansi terkait.

“Personel nantinya akan ditempatkan di sejumlah titik di sekitar bundaran Patung Kuda Monas hingga di depan Istana Negara,” ujar dia.

Selain itu, lanjut Susatyo, pengamanan juga dilakukan untuk mengantisipasi dengan menyiapkan sejumlah personel untuk melakukan pengamanan dan mencegah massa aksi masuk ke dalam kawasan Istana.