HOME NEWS MEGAPOLITAN

PKS Tegaskan Sudah Cabut SK Dukungan ke Anies Baswedan dalam Pilgub Jakarta 2024

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 20 Agustus 2024 |13:25 WIB
PKS Tegaskan Sudah Cabut SK Dukungan ke Anies Baswedan dalam Pilgub Jakarta 2024
Presiden PKS Ahmad Syaikhu saat jumpa pers (foto: dok MPI)
JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan, telah mencabut surat keputusan (SK) dukungan terhadap pasangan Anies Baswedan-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta 2024.

Presiden PKS, Ahmad Syaikhu menjelaskan, pencabutan SK itu dilakukan lantaran pasangan Anies-Sohibul tak kunjung mendapatkan dukungan dari partai lain untuk bisa mendaftar di Pilkada Jakarta.

“Betul, jadi kita sudah mencabut SK terdahulu berkait dengan pengusungan pak Anies Baswedan dan Sohibul Iman,” kata Syaikhu kepada wartawan di ICE BSD Kabupaten Tangerang, Selasa (20/8/2024).

Bersamaan dengan itu, lanjut Syaikhu, pihaknya juga telah mengeluarkan SK dukungan untuk pasangan Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta 2024.

“Sejak itulah kemudian kita mencabut SK usung terhadap Anies-Sohibul untuk kemudian dialihkan kepada RK dan suswono,” jelas dia.

 

