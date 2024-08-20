Survei Terbaru: Anies Baswedan Unggul Telak Atas Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta

JAKARTA - Lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merilis hasil temuannya di Pilgub Jakarta. Hasilnya jika Pilgub dilakukan sekarang, Anies Baswedan unggul telak atas Ridwan Kamil dengan mendapatkan dukungan 42,8 persen.

Sementara Ridwan Kamil 34,9 persen. Lalu masih ada 22,3 persen yang belum menjawab, demikian temuan survei SMRC bertajuk “Peluang Calon-calon Gubernur dalam Pilkada Provinsi Jakarta”.

Selain dengan Ridwan Kamil, survei ini juga menguji elektabilitas head to head antara Anies dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Anies dengan Kaesang Pangarep. Dalam head to head Anies – Ahok, Anies mendapat 37,8 persen, Ahok 34,3 persen, dan masih ada 28 persen yang belum tahu atau tidak menjawab.

Sementara jika melawan Kaesang, Anies didukung 46,5 persen suara, Kaesang 15 persen, dan belum jawab atau tidak tahu 38,5 persen.