Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Satu dari Tiga Polisi Gadungan Ditangkap Usai Peras Pembeli Tramadol Rp10 Juta

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 20 Agustus 2024 |20:06 WIB
Satu dari Tiga Polisi Gadungan Ditangkap Usai Peras Pembeli Tramadol Rp10 Juta
Kapolres Depok Kombes Arya Perdana (Foto : MNC Media)
A
A
A

DEPOK - Satu dari tiga polisi reserse gadungan berinisial MR ditangkap Satreskrim Polres Metro Depok usai melakukan pemerasan terhadap pria berinisial TA saat hendak bertransaksi obat terlarang jenis Tramadol di Kawasan Jalan Raya Kartini, Pancoran Mas, Depok. Diketahui pelaku memeras korban dengan nominal Rp10 juta, namun hanya diberi Rp300 ribu.

"Jadi, ini tanggal 16 Agustus, kejadiannya ada orang sipil yang menggunakan baju seragam polisi, diduga pelakunya tiga orang melakukan penangkapan terhadap seseorang yang membeli obat-obatan jenis tramadol. Lalu orang yang membeli tramadol ini dibawa masuk ke mobil, dan di situ dimintai uang Rp10 juta, cuma yang ada saat ini itu Rp300 ribu dan HP nya di rampas," kata Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Arya Perdana didampingi Kasat Reskrim Polres Depok, Kompol Suardi Jumaing, Selasa (20/8/2024).

Dijelaskannya, uang pengguna obat terlarang belum cukup Rp10 juta, maka korban yang beli tramadol disuruh menghubungi keluarganya. 

"Setelah itu keluarganya merasa mungkin ini polisi gadungan, jadi keluarganya pura-pura menyanggupi dan di pancing. Didatangi TKP nya di toko obat di Jalan Kartini Depok," tuturnya. 

Pada saat itu, tertangkap pelaku yang melakukan pemerasan. "Tertangkap satu orang dan dua temannya lari," tambahnya.

Arya mengungkap, pelaku pemerasan bekerja di perusahaan swasta dan mengaku baru pertama menjadi polisi gadungan. 
Sejumlah barang bukti diamankan polisi mulai dari uang tunai Rp300 ribu hingga pin reserse.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/16/3184617//coretax-AOHd_large.jpg
Ada Situs Coretax Palsu, Komdigi Imbau Masyarakat Lebih Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184379//viral-5XiF_large.jpg
Buron Internasional Kasus Penipuan Rp2,2 Triliun Asal China Ditangkap di Batam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/11/3184003//pnm_imbau_masyarakat_lebih_waspada-3sPa_large.jpeg
Muncul Penipuan Pembiayaan Mekaar Digital, PNM Imbau Masyarakat Lebih Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/338/3180632//penipuan_kripto-GXwa_large.jpg
Ngaku Profesor dari AS, Sindikat Penipu Kripto Ramal Pasar Saham Runtuh!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/338/3180596//penipuan_modus_trading_kripto-s5yM_large.jpg
Pelaku Penipuan Modus Trading Kripto Raup Rp150 Juta per Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/338/3180571//bos_mecimapro_diduga_gelapkan_dana_investasi_konser_twice-Oapf_large.jpg
Bos Mecimapro Diduga Gelapkan Dana Investasi Konser TWICE Rp10 Miliar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement