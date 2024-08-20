Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mayat Remaja Ditemukan Genggam Pisau di Kosan, Ada Curhatan di Handphone

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 20 Agustus 2024 |20:25 WIB
Mayat Remaja Ditemukan Genggam Pisau di Kosan, Ada Curhatan di <i>Handphone</i>
Mayat remaja ditemukan menggennggam pisau di kosan (Foto : Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

DEPOK - Mayat remaja pria berinisial HAM (23) ditemukan dalam kondisi bersimbah darah dan genggam pisau di kosan Jalan Jambu RT 3/6, Pondok Cina, Beji, Kota Depok diduga bunuh diri. Dugaan tersebut diperkuat dengan penemuan curhatan keluh kesah korban dalam handphone milik korban.

"Kasus mayat yang ditemukan di Beji terlihat di TKP banyak rembesan darah dan ada pisau yang digenggam oleh mayat ini. Kita pada waktu itu ada dugaan mungkin ini bukan bunuh diri, tetapi semakin kesini dugaan bunuh diri ini semakin kuat. Tapi tetap kita masih tunggu hasil autopsi," kata Arya di Mapolres Metro Depok, Selasa (20/8/2024).

"Karena dilihat dari handphone, curhat di handphone belum mendapat pekerjaan, cerita dari saksi lain memang kuat diduga bahwa mayat yang ditemukan ini adalah bunuh diri," tambahnya.

Arya mengungkap bahwa korban diduga frustasi akibat kehidupan yang sulit mendapat pekerjaan pasca lulus dari sebuah universitas swasta di Depok. Ia menyebut hingga saat ini tidak ada tanda tanda mengarah ke tindak pidana.

"Itu keluhan karena dia hidup susah, belum dapat kerja, ada tulisan dalam Bahasa Inggris sedang patah semangat berupa motivasi yang mendeskripsikan keputusasaan mayat ini pada saat sebelum melakukan tindakan," ujar Arya, Selasa (20/8/2024).

Sementara ini, sambungnya, tidak ada petunjuk bahwa ada tindak pidana terhadap jasad korban. Polisi pun menduga korban meninggal usai bunuh diri. 

"(Keluh kesah) sejak Februari, korban ini mahasiswa swasta di Depok yang baru lulus, tapi belum mendapat kerja merasa hidupnya kurang bermanfaat," ungkapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185598//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_bhudi_hermanto-mSYD_large.jpg
Polisi Sebut Ayah Tiri Alvaro Bunuh Diri di Ruang Konseling Polres Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185589//tugimin_kakek_alvaro_kiano-QZp6_large.jpg
Keluarga Ungkap Motif Dendam di Balik Tewasnya Alvaro Kiano
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185554//mayat-x5tJ_large.jpg
Firasat Ibu Alvaro, Mimpi Buruk Sebelum Putranya Ditemukan Meninggal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185543//sayem_nenek_dari_alvaro_kiano-XgVA_large.jpg
Nenek Bongkar Alibi Terduga Pelaku Pembunuhan Alvaro Kiano
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185512//ketua_komnas_pa_dki_jakarta_cornelia_agatha_di_rumah_duka_alvaro_kiano-EAun_large.JPG
Komnas PA Datangi Rumah Duka Alvaro Kiano
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185499//polisi_saat_evakuasi_jasad_alvaro_di_bantaran_kali_cilalay-p8dm_large.jpg
Detik-Detik Warga Tenjo Temukan Jasad Alvaro di Bantaran Kali Cilalay
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement