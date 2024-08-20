Mayat Remaja Ditemukan Genggam Pisau di Kosan, Ada Curhatan di Handphone

DEPOK - Mayat remaja pria berinisial HAM (23) ditemukan dalam kondisi bersimbah darah dan genggam pisau di kosan Jalan Jambu RT 3/6, Pondok Cina, Beji, Kota Depok diduga bunuh diri. Dugaan tersebut diperkuat dengan penemuan curhatan keluh kesah korban dalam handphone milik korban.

"Kasus mayat yang ditemukan di Beji terlihat di TKP banyak rembesan darah dan ada pisau yang digenggam oleh mayat ini. Kita pada waktu itu ada dugaan mungkin ini bukan bunuh diri, tetapi semakin kesini dugaan bunuh diri ini semakin kuat. Tapi tetap kita masih tunggu hasil autopsi," kata Arya di Mapolres Metro Depok, Selasa (20/8/2024).

"Karena dilihat dari handphone, curhat di handphone belum mendapat pekerjaan, cerita dari saksi lain memang kuat diduga bahwa mayat yang ditemukan ini adalah bunuh diri," tambahnya.

Arya mengungkap bahwa korban diduga frustasi akibat kehidupan yang sulit mendapat pekerjaan pasca lulus dari sebuah universitas swasta di Depok. Ia menyebut hingga saat ini tidak ada tanda tanda mengarah ke tindak pidana.

"Itu keluhan karena dia hidup susah, belum dapat kerja, ada tulisan dalam Bahasa Inggris sedang patah semangat berupa motivasi yang mendeskripsikan keputusasaan mayat ini pada saat sebelum melakukan tindakan," ujar Arya, Selasa (20/8/2024).

Sementara ini, sambungnya, tidak ada petunjuk bahwa ada tindak pidana terhadap jasad korban. Polisi pun menduga korban meninggal usai bunuh diri.

"(Keluh kesah) sejak Februari, korban ini mahasiswa swasta di Depok yang baru lulus, tapi belum mendapat kerja merasa hidupnya kurang bermanfaat," ungkapnya.